43,63 EUR +0,52% (07.01.2020, 10:12)



43,695 EUR +1,06% (07.01.2020, 10:23)



48,39 USD -0,43% (06.01.2020, 22:00)



US0079031078



863186



AMD



AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (07.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.AMD habe auf der CES einen spannenden Ausblick ins neue Jahr geben wollen - und habe geliefert. Mit den am Dienstagmorgen auf der CES in Taiwan vorgestellten Mobile-Prozessoren präsentiere AMD eine weitere ernsthafte Bedrohung für den Marktführer Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681).Nach Desktop- und Server-Prozessoren greife AMD nun auch bei den Mobile-Chips seinen großen Rivalen an. In der Single-Thread-Leistung sollten die auf der Elektronik-Messe präsentierten AMD-Chips vergleichbare Intel-Modelle um bis zu vier Prozent schlagen - im Multithreading sollten die Chips doppelt so schnell sein. AMD erwarte, dass 2020 bis zu 100 Systeme den neuen Mobile-Chip verwenden würden. Dabei würden auch teure Notebooks wie die Lenovo Yoga-Serie auf die AMD-Prozessoren setzen.Die neuen Mobile-Chips seien im 7nm-Prozess gefertigt und würden damit im Vergleich zu Intel auf einen technologisch fortschrittlicheren Produktionsprozess setzen. Das erhöhe die Effizienz und sorge für mehr Leistung bei niedrigerem Stromverbrauch - ein entscheidender Vorteil bei mobilen Geräten. Intel werde seine ersten 7-nm-Chips wohl erst 2021 veröffentlichen können.Zudem habe AMD auf der CES einen neuen Grafik-Chip und einen neuen Threadripper für professionelle Anwendungen wie Videobearbeitung vorgestellt.Gegenüber Intel sei die Bewertung der AMD-Aktie mit einem 20er-KGV von 45 zwar deutlich höher und lasse bereits eine Konsolidierung des rasanten Kursanstieges erahnen. Solange das Momentum im Chart rund um die CES jedoch nach oben zeige, sollten Investoren dabei bleiben. Das neue Kursziel laute 48 Euro.Der Stopp sollte auf 35,00 Euro nachgezogen werden, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link