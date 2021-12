Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

125,66 EUR -1,75% (22.12.2021, 15:30)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

126,46 EUR +3,81% (22.12.2021, 15:14)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

144,25 USD +6,22% (21.12.2021)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (22.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nicht nur die Umsätze der Chip-Konzerne würden boomen, sondern auch die Merger & Acquisitions. Die Deals seien insbesondere spannend, da die Halbleiter-Branche von den USA, China oder Europa als wichtige Infrastruktur von nationalem Interesse gesehen werde. Viele Übernahmen stünden daher auf wackligen Beinen. Intel habe nun jedoch einen weiteren Schritt nach vorne machen können.Am Mittwoch habe Reuters berichtet, dass die neun Milliarden Dollar schwere Übernahme von Intels NAND-Speicher-Geschäft durch SK Hynix die Genehmigung der chinesischen Wettbewerbshüter erhalten habe. Allerdings unter der Bedingung, dass SK Hynix auch künftig den chinesischen Markt mit angemessenen teuren SSDs versorgen werde.Die Koreaner würden damit ihre Kapazitäten im Speichergeschäft ausbauen und Intel könne sich auf das margenstärkere Optane-Geschäft konzentrieren. Mit dem Verkauf der Modem-Sparte an Apple, der kommenden Abspaltung von Mobileye und den gescheiterten Verhandlungen mit Globalfoundries hätten sich die M&A-Aktivitäten von Intel jüngst verstärkt und der Konzern mache sich fit für eine schlankere Foundry-Zukunft.Der Halbleitermarkt bleibe spannend und biete mit Intel oder Xilinx spannende Aktien, die rund um M&A-Transaktionen kurzfristiges Kurspotenzial aufweisen würden. Langfristig orientierte Anleger setzen jedoch direkt auf AMD, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: