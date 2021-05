Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (20.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während der breite US-Markt zur Wochenmitte etwas schwächer tendiert habe, hätten die Chip-Aktien teils kräftig zulegen können. Insbesondere AMD habe mit einem Plus von 2,4 Prozent herausgeragt. Dies könnten die ersten Anzeichen sein, dass sich der Abverkauf bei den Halbleiterpapieren seinem Ende nähere.Es sei nicht nur die Rotation von Growth- hin zu Value-Aktien gewesen, die in den vergangenen Monaten zu Kursverlusten bei den Halbleiterfirmen geführt habe. Auch schwache Makro-Daten hätten für eine Abschwächung des bullischen Sentiments gesorgt.So seien erstmals seit der Pandemie negative Wachstumsdaten aus einigen Kernmärkten erhoben worden. In China seien im April beispielsweise die Smartphone-Verkäufe um 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen. Hier stelle sich jedoch die Frage, ob nicht gerade die Chip-Knappheit (eher positiv für die Halbleiterindustrie) und das Vorgehen seitens der USA gegen den Tech-Riesen Huawei die Ursache für die schwache Performance gewesen sei.Auch die schwächeren Verkäufe von PCs und Notebooks im April müssten sich mit einem starken Corona-Vorjahresquartal messen. In den ersten drei Monaten des Jahres habe der Branchendienst Canalys noch ein Marktwachstum von unglaublichen 55 Prozent vermeldet. Natürlich werde auch diese Boom-Phase bald ein Ende haben und der PC-Markt zu den einstelligen Wachstumsraten der Vergangenheit zurückkehren oder sogar wieder schrumpfen.Von diesem Erfolg sollten jetzt auch die Aktionäre etwas zurückbekommen. Am Mittwoch sei daher ein vier Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm aufgelegt worden, das sich allein aus dem operativen Cashflow finanzieren solle. "Unsere starken Finanzergebnisse und der steigende Cashflow ermöglichen uns nun, nicht nur in die Geschäfte zu reinvestieren, sondern auch Kapital an die Anteilseigner auszuschütten", so AMD-CEO Lisa Su laut Mitteilung. Ein konkreter Zeitplan für die Rückkäufe sei nicht angekündigt worden.Angesichts der jüngsten Kursverluste seien die Aktienrückkäufe und die positive Reaktion der AMD-Aktie mit einem Plus von 2,4 Prozent zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ein Tropfen, der jedoch weiter steigende Kurse und einen anhaltenden Fluss von Ausschüttungen bedeuten könnte. Denn im Vergleich zu anderen Chip-Konzernen sind für AMD Aktienrückkäufe ein Novum und Dividenden gebe es im Vergleich zu Intel, NVIDIA oder QUALCOMM auch nicht.AMD als künftiger Dividendenzahler - was vor wenigen Jahren noch ein schöner Traum gewesen sei, könnte bald Realität werden. Bevor die Corona-Sonder-Situation jedoch nicht vom Markt verschwunden sei und AMD die Gewinnentwicklung nicht stabilisiert habe, sollten Anleger nicht mit Dividenden rechnen. Auch der Umfang des Rückkaufpakets von vier Milliarden Dollar dürfte die nächsten Jahre abdecken. (Analyse vom 20.05.2021)