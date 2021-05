Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

61,61 EUR -2,59% (12.05.2021, 17:57)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

61,90 EUR -0,99% (12.05.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

74,81 USD -2,63% (12.05.2021, 17:42)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (12.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim US-Chiphersteller würden die schlechten Nachrichten nicht abreißen. Neben den belastenden Mangel an Rohstoffen für die Halbleiterproduktion sei es zudem zu Problemen in Verbindung mit den Microsoft-Betriebssystemen gekommen. Zudem habe die Citi den Daumen für die Aktie gesenkt. Für die kurzfristig angeschlagene Aktie seien das keine guten Nachrichten.Laut dem Citi-Analysten Christopher Danley seien die weltweiten Computerverkäufe um 13 Prozent zum Vormonat gesunken. Nach seiner Einschätzung sei der Aufschwung zwar noch nicht vorüber, sehe diese Zahl aber als ein "erstes Warnsignal". Er bekräftige daher sein "Verkauf"-Rating für die AMD-Aktie.Auch charttechnisch sehe die Lage gerade heikel aus. Nachdem die AMD-Aktie eine Dreiecksformation am 3. Mai bei 79,50 Dollar nach unten aufgelöst habe, habe sie bis an die Unterstützungszone zwischen 74 und 75 Dollar zurückgesetzt. Sollte dieser Bereich nachhaltig unterschritten werden, würden weitere Rücksetzer bis an das Volume-Peak bei 69 Dollar drohen. Darunter biete das Mehrfach-Hoch bei rund 60 Dollar Halt.Anleger lassen die Gewinne vorerst laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 12.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: