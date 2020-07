Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

63,06 EUR +9,08% (29.07.2020, 08:58)



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

59,32 EUR (28.07.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

67,61 USD -1,97% (28.07.2020)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (29.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) zu kaufen.Während der Chip-Riese Intel mit Verzögerungen bei seiner nächsten Prozessor-Generation kämpfe, sei der kleinere Konkurrent AMD auf Aufholjagd. Im vergangenen Quartal habe AMD den Umsatz im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 1,93 Milliarden Dollar gesteigert. Der Gewinn sei von 35 auf 157 Millionen Dollar hoch gesprungen. Die Aktie sei im nachbörslichen Handel am Dienstag um gut zehn Prozent gestiegen.AMD habe höhere Verkäufe bei seinen PC-Chips der Marke Ryzen sowie den Epyc-Prozessoren für Rechenzentren verzeichnet. Unter den Kunden seien unter anderem Google und Amazon mit ihren riesigen Server-Anlagen. Das Geschäft mit Rechenzentren mache jetzt rund 20 Prozent der AMD-Erlöse aus, wie Firmenchefin Lisa Su betont habe. Aber auch bei PC-Chips habe AMD den höchsten Umsatz seit 12 Jahren erzielt. Der Marktanteil der Firma wachse kontinuierlich seit fast drei Jahren.Für das laufende Quartal habe AMD einen Umsatz von 2,55 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt und damit die Prognosen der Analysten übertroffen. Anders als zunächst erwartet werde die Nachfrage nach Server-Chips und Notebook-Prozessoren auch im zweiten Halbjahr stark bleiben, so Su. Zuvor seien Experten davon ausgegangen, dass der Bedarf nach einem Schub dank Heimarbeit und erhöhtem Datenverkehr in der Corona-Krise schnell wieder abflauen werde.Im Server-Markt habe AMD nun einen Marktanteil von rund zehn Prozent erreicht, habe Su gesagt. Im Jahr 2017 habe der Wert bei einem Prozent gelegen, bevor eine neue Chip-Generation die Wende gebracht habe. Mit der Erholung sei auch ein steiler Anstieg beim Aktienpreis einhergegangen: Ins Jahr 2017 sei AMD mit einem Kurs von rund 11 Dollar gestartet - im nachbörslichen Handel am Dienstag sei er auf über 75 Dollar gestiegen."Der Aktionär" bleibt weiterhin bullish und empfiehlt die AMD-Aktie zum Kauf, so Emil Jusifov. (Analyse vom 29.07.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link