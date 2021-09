Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

91,33 EUR -1,21% (28.09.2021, 15:19)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

91,24 EUR -0,46% (28.09.2021, 15:05)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

108,16 USD +2,23% (27.09.2021, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (28.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Nachdem Elon Musk die weltweite Knappheit an Halbleitern bereits zu einem vorübergehenden Problem erklärt habe und mit "guten Kapazitäten im nächsten Jahr" rechne, habe sich nun auch AMD-CEO Lisa Su zur aktuellen Marktsituation geäußert. Und sie klinge weniger optimistisch.Im Rahmen der Code Conference habe Su gesagt, dass sich die weltweite Halbleiterknappheit erst ab 2022 entspannen dürfte. "Wir haben uns immer in Auf- und Abwärtszyklen bewegt, in denen einmal die Nachfrage, einmal das Angebot überhing", habe die AMD-Chefin erklärt. "Doch dieses Mal ist es anders."Während Anfang 2021 viele Branchenexperten mit einer Entspannung bereits in der zweiten Jahreshälfte gerechnet hätten, seien sie in den vergangenen Monaten eines Besseren belehrt worden. Denn auch die Zulieferer von Fertigungsanlagen hätten Probleme mit ihren Lieferketten und der Kapazitätsausbau ziehe sich länger als erwartet. Wenn sich also ab 2022 die Angebotssituation verbessere, dürfte dies laut Su nur allmählich geschehen, indem nach und nach weitere Kapazitäten geschaffen würden.NVIDIA-CEO Jensen Huang habe eine ähnliche Einschätzung der Lage. Er erwarte, dass der Nachfrageüberhang weit bis ins Jahr 2022 bestehen bleibe. "Wenn sie mich fragen, erwarte ich, dass die Angebotsengpässe noch für einen Großteil des kommenden Jahres anhalten werden", habe Huang im Rahmen des jüngsten Earnings-Calls gesagt.Sollten entsprechende Kommentare im Rahmen der kommenden Quartalsberichte fallen, könnte die hohe Bewertung beider Aktien für einen kräftigen Rücksetzer sorgen. AMD werde voraussichtlich am 26. Oktober Zahlen liefern, der Quartalsbericht von NVIDIA dürfte am 17. November präsentiert werden. In der aktuellen Konsolidierungsphase sollten Anleger bei beiden Aktien jedoch dabei bleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link