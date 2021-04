XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

69,88 EUR +1,70% (08.04.2021, 11:15)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

82,20 USD +0,93% (08.04.2021, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (08.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern sei es en bloc gut gelaufen. Man habe im Chip-Sektor Kursgewinne gesehen, aber man habe insgesamt bei Tech eine Aufwärtsbewegung gesehen, die oberhalb dessen gewesen sei, was der Markt insgesamt gemacht habe. Der Chart zeige, dass die Anleger durchaus geneigt seien, bei der Advanced Micro Devices-Aktie wieder zuzugreifen. Hintergrund sei klar: Datencenter würden weiter gebraucht, sie würden weiter expandieren. Die Chips von AMD würden die ganze Veranstaltung befeuern.Momentan kämpfe der Wert mit der 200-Tage-Linie. Dem Aktieprofi würde es gefallen, wenn er sich ein bisschen stärker absetzen könnte. Das sei aus seiner Sicht dann passiert, wenn er die kleine, markante Hochstelle an dem kurzfristigen Abwärtstrend rausnehme. Dann könnte die Advanced Micro Devices-Aktie in Richtung der Marke von 90 USD laufen. Das werde auch von den Q1-Zaheln abhängen. Prinzipiell sei die Stimmung gar nicht schlecht. Die Advanced Micro Devices-Aktie gehört jetzt auf jeden Fall auf die Watchlist, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.