Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (12.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einer Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Senats habe sich der FED-Vorsitzende Jerome Powell am Dienstag eher versöhnlich geäußert. Vergangene Woche hätten die FED-Protokolle den Markt verunsichert und noch zügigere Zinsanhebungen erwarten lassen. Die Powell-Aussagen würden nun bei hochbewerteten Wachstumsaktien wie AMD die Dip-Käufer auf den Plan rufen. Und es sei nicht die einzige News gewesen, die der AMD-Aktie wieder Schwung verliehen habe.Aussagen von Powell, wie, dass der Inflationsdruck Mitte des Jahres seinen Höhepunkt erreichen würde, hätten den zum Jahresbeginn abverkauften AMD-Aktien wieder Schwung gegeben. Die Chip-Papiere seien um vier Prozent nach oben geklettert und hätten nachbörslich weitere 0,4 Prozent auf 137,84 Dollar zugelegt.Die 100-Tage-Linie bei 126,57 Dollar habe damit der Korrektur standgehalten und auch die 130-Dollar-Marke sei schnell wieder zurückerobert worden. Zügig könnte nun die 50-Tage-Linie bei 144,23 Dollar angelaufen werden. Doch auch das Allzeithoch bei 164,46 Dollar liege nur 19 Prozent entfernt.Ein höheres Kursziel und damit mächtig Potenzial würden die Analysten von Wells Fargo sehen. Gehe es nach ihnen, sei die AMD-Aktie angesichts einer starken Earnings-Historie, wachsender Marktanteile und der Vergrößerung des adressierbaren Marktes 180 Dollar wert.Die langfristigen Aussichten für AMD würden hervorragend bleiben und mittlerweile habe auch das Bewertungsniveau etwas abgenommen. Zuletzt sei die Aktie mit einem 22er KGV von 41 und einem 22er KUV von 8,6 bewertet worden.Anleger lassen die Gewinne laufen und bleiben über die Aktie von AMD im dynamischen Chip-Sektor investiert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link