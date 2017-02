Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

12,70 EUR -0,17% (14.02.2017, 17:45)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

13,36 USD -0,93% (14.02.2017, 17:48)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(14.02.2017/ac/a/n)

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Christian Schwab von Craig-Hallum Capital:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Christian Schwab vom Investmenthaus Craig-Hallum Capital Anlegern die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) weiterhin zum Kauf.Die neuen Geschäftsmöglichkeiten von Advanced Micro Devices Inc. würden ein zusätzliches Umsatzpotenzial von 2 Mrd. USD bedeuten. Die Ryzen-Familie von CPU’s sollte zumindest eine vergleichbare Intel-Performance erzielen aber günstiger sein, zum Teil in signifikantem Umfang.Die Entwicklung einer Zen-basierten Desktop CPU sollte für die anstehende Zen-basierte Server-CPU eine gute Grundlage darstellen.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Craig-Hallum Capital den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 16,00 USD.XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:12,66 EUR -1,52% (14.02.2017, 17:04)