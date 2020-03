Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

39,73 EUR -6,29% (09.03.2020, 16:37)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

40,24 EUR -6,36% (09.03.2020, 16:51)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

45,3401 USD -6,69% (09.03.2020, 16:38)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (09.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.In den Halbleiter-Aktien von AMD und Nvidia sei Bewegung. Nachdem Ende letzter Woche der Kurs von AMD wieder Boden habe gut machen könne, rausche der Titel aktuell um bis zu zwölf Prozent in den Keller. Bei Nvidia gehe es um die Minus zehn Prozent nach unten. Das liege bei beiden Halbleiter- und Grafikspezialisten aber nicht nur an der COVID-19-Panik.Auf dem eigenen Financial Analyst Day habe AMD-CEO Lisa Su noch bestätigt, dass die Auswirkungen der Corona-Epidemie das Geschäft nicht maßgeblich beeinträchtigen würden. Der Aktienkurs sei im Anschluss ordentlich gestiegen - um zeitweise mehr als fünf Prozent. Nur wenige Tage später verliere die Aktie in der großen Corona-Panik um die Minus zwölf Prozent.Das sei aber nur ein Problem: Denn AMD seien erneut Sicherheitslücken in seinen Chips nachgewiesen worden. Laut Geschäftsführung seien die Lücken bekannt und diese seien nichts Neues. Weiter hieß es dazu, dass gegen solche Seitenkanalangriffe klassische Sicherheitsempfehlungen helfen: Software aktuell halten, die Guidelines befolgen sowie die neuste Schutzsoftware zu verwenden, so Thobias Quaß von "Der Aktionär".Nachdem die großen US-Chiphersteller AMD und Nvidia beide Mitte Februar neue Höchststände markiert hätten, falle die aktuelle Korrektur verheerend aus. Durch COVID-19 wäürden zusätzlich branchenweite Produktions-, Liefer- und Umsatzwarnungen gemeldet.Anleger an der Seitenlinie sollten den Abverkauf nicht zum Einstieg nutzen, denn es bleibt weiterhin unklar, wie stark die wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 am Ende sein werden, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link