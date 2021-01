Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

72,60 EUR -1,13% (28.01.2021, 17:18)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

72,95 EUR -1,62% (28.01.2021, 17:03)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

88,50 USD -0,38% (28.01.2021, 17:03)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Deutschland Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (28.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der US-Chiphersteller AMD habe am Dienstag in seine Bücher blicken lassen und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Besonderes Highlight: Der Umsatz sei um 54 Prozent auf 3,24 Milliarden Dollar geklettert und habe die Erwartungen deutlich übertroffen. Trotz alldem notiere die Aktie seitdem deutlich im Minus.Mitte Dezember habe die AMD-Aktie an Fahrt verloren, habe aber am 11. Januar noch ein neues Allzeithoch bei 99,23 Dollar erreicht. Von dort aus sei dem Titel die Luft ausgegangen, worauf er nur noch um die 50-Tage-Linie, die aktuell bei 91,14 Dollar verlaufe, geschwankt habe. Mit einem vorbörslichen Minus von knapp vier Prozent habe der Kurs gestern unter dieser Linie geöffnet und im Tageverlauf kurzzeitig bis an die Unterstützung an der 100-Tage-Linie bei 85,85 Dollar zurückgesetzt.Am gestrigen Mittwoch habe die Aktie schließlich direkt an einer massiven Unterstützung geschlossen, die vom Oktober-Zwischenhoch bei 88,72 Dollar ausgehe. Könne sich der Kurs heute erfolgreich über dieser Marke halten, sei eine dynamische Aufwärtsbewegung bis knapp unter das Rekordhoch wahrscheinlich. Sollte der Wert jedoch unter die Unterstützung fallen, dürfte die 100-Tage-Linie vorerst Halt bieten.Investierte Anleger bleiben dabei und lassen die Gewinne laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: