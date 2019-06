XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (27.06.2019/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Matthew Bryson von Wedbush Securities:Laut einer Aktienanalyse äußert Matthew Bryson, Analyst von Wedbush Securities, im Rahmen einer Ersteinschätzung die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Die Wiederkehr von Advanced Micro Devices Inc. im CPU-Segment sei in den kommenden Jahren im PC- und Data Center-Märkte eine der bedeutendsten Entwicklungen.Das Unternehmen könne Intel einen bedeutenden Marktanteil abnehmen. Auch das GPU-Geschäft mache Fortschritte.Analyst Matthew Bryson veranschlagt ein Kursziel für die AMD-Aktie von 35,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: