Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 21 Buy Stifel Nicolaus - 16.07.2018 - Hold Benchmark Company Mike Burton 27.06.2018 20 Buy BofA Merrill Lynch Research Vivek Arya 26.06.2018 11 Underweight Morgan Stanley Joseph Moore 21.06.2018 21 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 15.06.2018 14 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 15.06.2018 18 Outperform Wells Fargo Advisors David Wong 15.06.2018 11 Neutral Susquehanna Financial Christopher Rolland 16.05.2018 17 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 27.04.2018 13 Neutral J.P. Morgan Securities Harlan Sur 26.04.2018 20 Outperform Robert W. Baird Tristan Gerra 26.04.2018 13 Market perform Sanford C. Bernstein & Co Stacy Rasgon 26.04.2018

Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

14,47 EUR +0,07% (18.07.2018, 08:01)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

14,19 EUR -2,00% (17.07.2018, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

USD 16,87 +1,75% (17.07.2018)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (18.07.2018/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 21,00 oder 11,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 19.07.2018 die Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Device-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Cowen and Company, Matthew Ramsay, in einer Aktienanalyse vom 15.06.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er setzt das Kursziel für die AMD-Aktie von 18,00 auf 21,00 USD herauf und bekräftigt das "outperform"-Rating. Ramsay bringe nach den jüngsten Nachrichten (Server-Deal mit Cisco/Tencent und 7nm-Produktion) seinen Optimismus hinsichtlich weiterer Kurssteigerungen bei Advanced Micro Devices Inc. zum Ausdruck. Das Unternehmen könne im Server-Prozessormarkt weitere Anteile gewinnen und sollte in der zweiten Jahreshälfte zu Intel aufschließen können.Die niedrigste Kursprognosen für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von Morgan Stanley und liegt bei 11,00 USD. Joseph Moore, Aktienanalyst vom Investmenthaus Morgan Stanley, stuft den Titel unverändert mit "underweight" ein, erhöht aber das Kursziel von 8,00 auf 11,00 USD. Das Server-Geschäft trage bei Advanced Micro Devices Inc. derzeit nur minimal zum Umsatz bei. Bis Ende 2019 könnte der Betrag aber auf 1,2 Mrd. USD ansteigen. AMD könnte von den Produktionsproblemen bei Intel profitieren. Dieses zusätzliche Potenzial müsse aber gegen die Risiken im sehr viel bedeutenderen Grafik-Geschäft abgewogen werden. Morgan Stanley befürchte, dass es in diesem Segment wegen einer nachlassenden Kryptowährungsnachfrage zu einem 25%-igen Rückgang kommen könnte. Zudem könnte NVIDIA mit einem Konkurrenzprodukt auf den Markt kommen für welches AMD noch länger keine Antwort parat habe, so Moore.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: