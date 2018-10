XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (26.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Eine übertriebene Rally werde nach einer enttäuschenden Prognose abverkauft. Nichts Ungewöhnliches - doch Morgan Stanley sehe schon die nächste Gefahr lauern.Die Prognose von AMD für Q4 habe nicht mit den Erwartungen mithalten können und gewaltig enttäuschte Anleger zurückgelassen. Denn die schwache Prognose zeige deutlich: Die AMD-Führung sei weniger zuversichtlich, dass das neu gefundene Wachstum im Chip-Bereich anhalten könne. Die schrumpfende Nachfrage im Krypto-Bereich bringe die GPU-Verkäufe weiter unter Druck. Hinzu komme eine Schwächephase bei Semi-Custom-Chips, diese Halbleiter würden vor allem in Konsolen verbaut und dürften wegen des fortgelaufenen Konsolenzyklus weniger nachgefragt werden.Morgan Stanley habe aufgrund der oben genannten Gründe schon mit einer schwächeren Prognose für Q4 gerechnet. Doch man sehe auch das Ziel der Geschäftsführung, bis 2020 im Server-Markt einen Marktanteil von 10% zu halten, in Gefahr. Denn laut Morgen Stanley würden 10% des Marktanteiles einem Umsatz von 200 bis 250 Mio. USD im Quartal entsprechen. Doch für Q4 rechne die AMD-Führung nur mit 100 bis 125 Mio. USD Umsatz im Server-Markt. Unklar sei jetzt, woher in dem kurzen Zeitraum eine derartig rasante Wachstumsbeschleunigung stammen solle.Anleger sollten vorerst Abstand von der Advanced Micro Devices-Aktie halten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: