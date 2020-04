Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 50,00 Equal-weight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 14.04.2020 57,00 Outperform Wedbush Securities Matt Bryson 24.03.2020 52,50 Outperform Northland Capital Market Gus Richard 13.03.2020 60,00 Overweight Atlantic Equities Ianjit Bhatti 06.03.2020 55,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 06.03.2020 50,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 06.03.2020 60,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 06.03.2020 60,00 Buy Craig-Hallum Capital Christian Schwab 06.03.2020 58,00 Buy Instinet David Wong 06.03.2020 65,00 Buy Rosenblatt Securities Hans Mosesmann 05.03.2020 56,00 Overweight Piper Sandler Harsh Kumar 03.03.2020 66,00 Outperform RBC Capital Mitch Steves 14.02.2020

Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

52,72 EUR +1,70% (27.04.2020, 16:39)



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

52,96 EUR +2,56% (27.04.2020, 16:25)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

57,43 USD +2,22% (27.04.2020, 16:25)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (27.04.2020/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 66,00 oder 50,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 28.04.2020 die Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von RBC Capital, Mitch Steves, in einer Analyse vom 14.02.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Votum "outperform" bewertet und das Kursziel von 63,00 auf 66,00 USD erhöht. Die Ergebnisse von NVIDIA seien besser als erwartet ausgefallen, was darauf hindeute, dass der gesamte Markt für Spiele gesund sei. Der Analyst stehe den von AMD getätigten Investitionen positiv gegenüber, die sich in den nächsten zwölf Monaten und darüber hinaus auszahlen sollten.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von Wells Fargo und liegt bei 50,00 USD. Analyst Aaron Rakers, hat in einer Analyse vom 14.04.2020 den Titel mit dem Votum "equal-weight" bewertet. AMD habe drei neue CPUs als Teil seiner für die Frequenz optimierten EPYC Rome-Serverreihe der zweiten Generation angekündigt, so der Analyst. Er sei der Meinung, dass diese Ankündigung die starke Wettbewerbsposition von AMD bestätige.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: