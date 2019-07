Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie

(USD) Rating

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 37,00 Neutral Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 19.07.2019 40,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 19.07.2019 31,00 Neutral UBS Timothy M. Arcuri 11.07.2019 25,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 09.07.2019 37,00 Buy Instinet David Wong 09.07.2019 35,00 Outperform Wedbush Securities Matthew Bryson 27.06.2019 - Perform Oppenheimer Rick Schafer 13.06.2019 43,00 Outperform RBC Capital Markets Mitch Steves 11.06.2019 28,00 Equal-weight Morgan Stanley Joseph Moore 06.06.2019 - Sector weight KeyBanc Capital Markets Weston Twigg 03.06.2019

Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

30,65 EUR +0,39% (29.07.2019, 08:21)



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

30,645 EUR +0,44% (26.07.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

34,02 USD +1,04% (26.07.2019)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (29.07.2019/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 43,00 oder 25,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 30.04.2019 die Zahlen für das zweite Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von RBC Capital Markets, Mitch Steves, in einer Aktienanalyse vom 11.06.2019 das "outperform"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde bei 43,00 USD belassen. AMD habe eine früher als erwartete Markteinführung eines Desktop-Prozessors mit 16 Kernen angekündigt und damit für eine positive Überraschung gesorgt. Die Spezifikationen des neuen Prozessors seien sehr gut. Steves gehe im high-end Desktop-Segment von Marktanteilsgewinnen aus.Die niedrigste Kursprognosen für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von der Deutschen Bank und liegt bei 25,00 USD. Ross Seymore, Aktienanalyst der Deutschen Bank, hat in einer Analyse vom 09.07.2019 den Titel unverändert mit "hold" und einem Kursziel von 25,00 USD bewertet. Die Markteinführung neuer Desktop GPU's und CPU's durch Advanced Micro Devices Inc. sei eines der Ereignisse in der jüngeren Geschichte des Halbleitermarktes gewesen, welches mit hohen Erwartungen verbunden sei. Warteschlangen vor Geschäften sei derart ausgeprägt gewesen wie schon lange nicht mehr. Im Hinblick auf die Ryzen CPU's seien manche Spezifikationen schon ausverkauft, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: