Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 25,00 Neutral UBS Timothy M. Arcuri 23.10.2018 20,00 Market perform BMO Capital Markets Ambrish Srivastava 22.10.2018 18,00 Sell New Street Research Pierre Ferragu 19.10.2018 33,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 18.10.2018 23,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 16.10.2018 40,00 Outperform RBC Capital Markets Mitch Steves 04.10.2018 25,00 Underweight Barclays Blayne Curtis 01.10.2018 28,00 Neutral Robert W. Baird Tristan Gerra 01.10.2018 30,00 Buy Rosenblatt Securities Hans Mosesmann 23.08.2018 21,00 Neutral Goldman Sachs Toshiya Hari 10.08.2018 25,00 Buy BofA Merrill Lynch Research Vivek Arya 07.08.2018 30,00 Market perform Northland Capital Markets Gus Richard 27.09.2018 - Underweight KeyBanc Capital Markets Weston Twigg 26.09.2018 36,00 Buy Jefferies & Co Mark Lipacis 24.09.2018 38,00 Buy Stifel Nicolaus Kevin Cassidy 20.09.2018 28,00 Underweight Morgan Stanley Joseph Moore 20.09.2018 36,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 18.09.2018 40,00 Buy Argus Research Jim Kelleher 17.09.2018 40,00 Outperform FBN Securities Shebly Seyrafi 14.09.2018 40,00 Buy Rosenblatt Securities Hans Mosesmann 14.09.2018 20,00 Neutral MKM Partners Ruben Roy 29.08.2018 13,50 Neutral Credit Suisse John Pitzer 28.08.2018

21,82 EUR -0,37% (23.10.2018, 21:59)

21,82 EUR -0,37% (23.10.2018, 21:59)



21,54 EUR -2,22% (23.10.2018, 17:35)

21,54 EUR -2,22% (23.10.2018, 17:35)



USD 25,09 +0,24% (23.10.2018, 22:00)

USD 25,09 +0,24% (23.10.2018, 22:00)



US0079031078

US0079031078



863186

863186



AMD

AMD



AMD

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (23.10.2018/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 40,00 oder 13,50 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 24.10.2018 die Zahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Device-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von RBC Capital Markets, Mitch Steves, in einer Aktienanalyse vom 04.10.2018 das "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 40,00 USD bestätigt. Die Volatilität des Aktienkurses könnte insbesondere für langfristig orientierte Anleger ein Vorteil sein, da sich immer wieder Kursschwächen als Einstiegschance anbieten würden, so Steves. Bis Ende des Jahres könnte sich der Aktienkurs jeden Monat um 10% nach oben oder unten bewegen. Der Analyst bezeichne die Aktie als Investment mit hohen Risiken bei gleichzeitig hohen Chancen. Es könnte mit dem Aktienkurs in Richtung der 60 USD-Marke gehen. Falls es aber zu Produktproblemen komme, sei auch ein Abrutschen auf rund 15 USD vorstellbar.Die niedrigste Kursprognosen für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von J der Credit Suisse und liegt bei 13,50 USD. John Pitzer, Aktienanalyst der Credit Suisse, hat in einer Analyse vom 28.08.2018 den Titel unverändert mit "neutral" bewertet und das Kursziel von 13,50 USD bestätigt. Der Übergang zu TSMC bei allen 7nm-Produkten sei für Advanced Micro Devices Inc. wegen der führenden Produktionsprozesse positiv. AMD rechne durch die Transition aber mit keinen Auswirkungen auf das langfristige Finanzmodell. Kurzfristig könnte es aber zu negativen Effekten kommen. Das geistige Eigentum von AMD sei extrem wertvoll. Investoren unterschätzen immer noch die anziehende Nachfrage bei allen Computing-Architekturen. Die AMD-Aktie erscheine nichtsdestotrotz auf dem aktuellen Kursniveau eher ausreichend bewertet als günstig, so Pitzer.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: