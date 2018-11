Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: - Sector weight KeyBanc Capital Markets Weston Twigg 08.11.2018 34,00 Buy Stifel Nicolaus Kevin Cassidy 08.11.2018 27,00 Buy Craig-Hallum Capital Christian Schwab 07.11.2018 30,00 Buy Jefferies & Co Mark Lipacis 07.11.2018 26,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 31.10.2018 26,00 Outperform Northland Capital Markets Gus Richard 26.10.2018 33,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 25.10.2018 18,00 Neutral J.P. Morgan Securities Harlan Sur 25.10.2018 34,00 Outperform RBC Capital Markets Mitch Steves 25.10.2018 34,00 Buy Stifel Nicolaus Kevin Cassidy 25.10.2018

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (21.11.2018/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 34,00 oder 18,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 24.10.2018 die Zahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlicht. Wie einer Meldung von "Finanztrends" vom 25.10.2018 zu entnehmen ist, habe AMD mit seinen jüngsten Quartalszahlen für große Enttäuschung bei Anlegern gesorgt. Um gerade einmal 4% habe das Unternehmen wachsen können, in einigen Bereichen seien sogar Rückgänge zu verzeichnen gewesen. Angesichts der überzeugenden Ryzen-Prozessoren, mit denen AMD dem Platzhirsch Intel seit langer Zeit wieder Konkurrenz machen könne, hätten viele Beobachter deutlich mehr erwartet. Die Folge seien drastische Kursverluste gewesen, woran auch schwache Aussichten für das vierte Quartal ihren Beitrag geleistet hätten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Device-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Stifel Nicolaus, Kevin Cassidy, in einer Aktienanalyse vom 08.11.2018 das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 34,00 USD bestätigt. Advanced Micro Devices Inc. habe die sofortige Verfügbarkeit der EPYC-Prozessoren für Amazon Web Services bekannt gegeben. Zudem sei die 7nm Vega-basierte GPU am Markt eingeführt worden. Durch den 7nm-Übergang würden die Produkte der nächsten Generation gegenüber der vorherigen ein doppelt so hohe Leistungsfähigkeit haben. Der Analyst glaube, dass AMD Anteile gewinnen werde, sowohl im Data Center CPU- und GPU-Markt. Die Technologie von AMD sei gegenüber dem Intel-Ansatz überlegen, so Cassidy.Die niedrigste Kursprognosen für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von J.P. Morgan Securities und liegt bei 18,00 USD. Harlan Sur, Aktienanalyst von J.P. Morgan Securities, hat in einer Analyse vom 25.10.2018 den Titel unverändert mit "neutral" bewertet und das Kursziel von 15,50 auf 18,00 USD gesenkt. Advanced Micro Devices Inc. habe mit der Guidance zum Q4-Umsatz bezogen auf die Mitte der Planungsspanne die Konsensprognose verfehlt. Grund dafür seien überschüssige Bestände in den Vertriebskanälen. Trotz der GPU-Absatzschwächen die sich wahrscheinlich bis in das kommende Jahr hineinziehen würden erziele AMD weiterhin solides Wachstum. Sur lobe das Unternehmen für seine stetigen Fortschritte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: