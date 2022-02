Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 150,00 Buy Daiwa Louis Miscioscia 09.02.2022 130,00 Market perform BMO Capital Markets Ambrish Srivastava 02.02.2022 160,00 Buy Craig-Hallum Capital Christian Schwab 02.02.2022 155,00 Buy Jefferies & Co Mark Lipacis 02.02.2022 144,00 Hold Truist William Stein 02.02.2022 165,00 Overweight KeyBanc Capital Markets John Vinh 02.02.2022 160,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 02.02.2022 140,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 02.02.2022 180,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 02.02.2022 - Hold Summit Insights Group KinNgai Chan 01.02.2022 160,00 Outperform Raymond James Chris Caso 02.02.2022 148,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 02.02.2022 159,00 Conviction Buy Goldman Sachs Toshiya Hari 02.02.2022 140,00 Neutral J.P. Morgan Harlan Sur 02.02.2022

Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.(10.02.2022/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 180,00 oder 130,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 01.02.2022 die Zahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Januar zu entnehmen ist, trumpfe der Chipkonzern inmitten der globalen Halbleiter-Engpässe mit Rekordzahlen auf. Der kleinere Konkurrent des Branchenriesen Intel habe den Umsatz im vergangenen Quartal um 49 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar gesteigert. Analysten hätten eher mit 4,5 Milliarden Dollar gerechnet. Für das laufende Quartal habe AMD Erlöse von fünf Milliarden Dollar dank Verkäufen von Server- und PC-Prozessoren in Aussicht gestellt.Zudem habe AMD für das gerade erst angebrochene Jahr bereits ein Umsatzplus von 31 Prozent auf 21,5 Milliarden Dollar prognostiziert. Unterm Strich sei der Gewinn im vergangenen Quartal von 1,78 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor auf 974 Millionen Dollar gesunken. AMD habe darauf verwiesen, dass im Vorjahr eine Steuergutschrift von 1,3 Milliarden Dollar den Überschuss aufgebessert habe.AMD habe in den vergangenen Jahren zu Intel aufholen können, unter anderem, nachdem sich beim großen Rivalen die Markteinführung neuer Prozessor-Generationen durch Probleme bei Produktionstechniken verzögert habe. Aktuell gebe es Engpässe bei verschiedenen Arten von Chips. Auslöser sei unter anderem die gestiegene Laptop-Nachfrage mit dem verstärkten Arbeiten und Lernen von zu Hause aus in der Corona-Pandemie. Experten würden damit rechnen, dass die Knappheit noch bis ins Jahr 2023 hinein andauern könnte.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Susquehanna Financial, Christopher Rolland, in einer Analyse vom 02.02.2022 den Titel unverändert mit dem Votum "positive" bewertet. Das Kursziel wurde von 175,00 auf 180,00 USD erhöht. Die Aufwärtsbewegung in allen Segmenten sei breit angelegt und sollte sich bis ins erste Quartal 22 fortsetzen, da eine bessere Nachfrage und ein besseres Angebot beide zur März-Prognose beitragen würden, die nun dem typischen saisonalen Rückgang im ersten Quartal entgegenwirke. Rolland habe gesagt, das Unternehmen kaufe Aktien im Wert von 1 Milliarde Dollar in den letzten Wochen, und er empfehle Investoren, dasselbe zu tun.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick: