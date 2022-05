Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 160,00 Strong buy Raymond James Chris Caso 25.04.2022 115,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 20.04.2022 - Hold Erste Group Research Hans Engel 14.04.2022 111,00 Hold Truist William Stein 08.04.2022 - Buy Rosenblatt Securities Hans Mosesmann 31.03.2022 127,00 Buy Goldman Sachs Toshiya Hari 25.03.2022 150,00 Outperform Bernstein Research Stacy Rasgon 22.02.2022 145,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 15.02.2022 150,00 Buy Daiwa Capital Markets Louis Miscioscia 09.02.2022

Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

83,33 EUR +2,78% (02.05.2022, 16:46)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

84,08 EUR +0,31% (02.05.2022, 16:31)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

88,54 USD +3,53% (02.05.2022, 16:32)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.05.2022/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 160,00 oder 111,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. wird am 03.05.2022 die Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Raymond James, Chris Caso, in einer Analyse vom 25.04.2022 den Titel von "outperform" auf "strong buy" hochgestuft. Das Kursziel laute 160,00 USD. AMD scheine angesichts der zyklischen Risiken gut positioniert zu sein, und Caso habe großes Vertrauen in die Position und die Marktanteilsgewinne von AMD auf dem Rechenzentrumsmarkt. Er halte anhaltende Marktanteilsgewinne für AMD im Rechenzentrum für wahrscheinlich unvermeidlich und glaube, dass die knappen Lieferbedingungen Kunden dazu ermutigen würden, sich an AMD zu binden, um die Versorgung sicherzustellen.Die niedrigste Kursprognose für die Advanced Micro Devices-Aktie kommt von Truist. Analyst William Stein hat den Titel in einer Analyse vom 08.04.2022 als Teil einer umfassenderen Forschungsnotiz zu Halbleitern weiterhin mit dem Rating "hold" eingestuft. Das Kursziel wurde von 144,00 auf 111,00 USD gesenkt. Der Analyst führe "harte Beweise" für eine plötzliche negative Verschiebung der Nachfragesignale von einer Vielzahl von Computer-, Verbraucher- und Kommunikations-OEMs an, die seine jüngsten Modelle von 2023 dazu veranlassen würden, negatives Wachstum und niedrigere Gewinnmultiplikatoren für die Branche in Betracht zu ziehen. Stein habe hinzugefügt, dass es zwar "herausfordernd" sei, Herabstufungen zu rechtfertigen, seine Überzeugung von Halbleitern jedoch jetzt geringer sei.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: