Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (13.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Der US-Konzern habe gezeigt, wie sich mit Software-Abos Geld machen lasse, habe die Wall Street begeistert und sei zum Top-Performer im S&P 500 avanciert. Die Wachstums-Story von Adobe sei allerdings noch nicht vorbei - auch 2020 zähle der Softwarekonzern zu den großen Favoriten.Im Erlösmodell mit Software-Abonnements mache kaum jemand Adobe etwas vor. Shantanu Narayen sei seit 2007 Vorstandschef der Kalifornier und habe das Geschäft von hohen Einzelerlösen für Softwarebündel auf Abo-Zahlungen umgestellt. Jedoch sei die Umstellung nicht ohne Schmerzen verlaufen. Im Jahr 2013 habe Adobe einen herben Umsatzdämpfer einstecken müssen, weil die Abo-Erlöse wegbrechende Lizenzzahlungen noch nicht hätten kompensieren können. Doch ein entscheidender First-Mover-Vorteil sei erzielt worden.Seitdem habe der Konzern sein Geschäft mehr als verdoppelt. Im Ende November abgelaufenen Geschäftsjahr habe Adobe knapp zehn Milliarden US-Dollar mit Software-Abonnements für Webdesign, Foto- und Videobearbeitung erlöst.Das Kursziel der Adobe Systems-Aktie wird auf 360 Euro angehoben, der Stopp auf 260 Euro nachgezogen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link