Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Adobe Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

230,00 EUR +0,36% (14.09.2018, 13:11)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

USD 268,52 (13.09.2018)



ISIN Adobe Systems-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe Systems-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (14.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Das Unternehmen habe Umsätze in Höhe von 2,29 Mrd. USD bei Gewinnen je Aktie von 1,73 USD geliefert. Es könne damit die Erwartungen der Analysten (2,25 Mrd. USD; 1,69 USD) auch in Q3 übertreffen. Die Überraschung falle weniger hoch aus als in der Vergangenheit - es sei jedoch das neunte Mal in Folge, dass es Adobe gelinge, die Erwartungen zu übertreffen.Blicke man auf die einzelnen Segmente, ergebe sich ein ähnliches Bild. Digital Media, wo auch Adobes Creative und Document Coud veranschlagt worden seien, habe einen Umsatz von 1,61 Mrd. USD geliefert. Der Großteil stamme dabei aus dem Creative-Segment. Hier erlöse der Photoshop-Entwickler 1,36 Mrd. USD - Analysten seien von 1,35 Mrd. USD ausgegangen.Eine weitere wichtige Kennzahl für das Unternehmen sei der "neue annualisierte wiederkehrende Erlös" ("Net New Annualized Recurring Revenue" - ARR). ARR liefere dabei einen Aufschluss, welcher Umsatz aus dem Abo-Modell in der Cloud stamme. Die wiederkehrenden Einnahmen seien von besonderer Bedeutung, weil sie sich einfach für die Zukunft veranschlagen lassen würden und dank dem schlankeren Vertriebsmodel der Cloud zudem geringere Kosten verursachen würden.In der wichtigen Digital Media Sparte hätten die ARR bei 339 Mio. USD gelegen. Im Vorjahresquartal habe dieser Wert noch 308 Mio. USD betragen. Ferner sollte Investoren freuen, dass inzwischen 90% aller Umsätze im Digital Media Bereich aus wiederkehrenden Quellen stamme.Die Integration der 1,7 Mrd. Dollar schweren Übernahme von Magento laufe schon an. Der Konzern habe im letzten Quartal erstmals die Magento Commerce Cloud in ein Adobe-Produkt eingebaut. Durch die Integration weiterer Magento-Lösungen solle die Experience Cloud für kleine und mittelständische Unternehmen attraktiver werden. In Q3 habe der Zukauf Umsätze von 27 Mio. USD geliefert. Im laufenden Quartal werde mit 30 Mio. USD gerechnet.Trotz der guten Zahlen mache das Wertpapier keinen Kurssprung nach oben. Hier sollten sich enttäuschte Investoren aber vor Augen halten, dass Zahlen abgeliefert worden seien, die ein hohes Kursniveau rechtfertigen würden. Ein enormer Erfolg nach der rasanten Rally von 53% seit Jahresbeginn.Anleger sollten an dieser Stelle dennoch einen kleinen Teil der Position verkaufen, denn die Enttäuschung über die Prognose ist gerechtfertigt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Adobe Systems-Aktienanalyse. Der Ausblick bleibe mit 2,40 Mrd. USD an Umsatz bei Gewinnen je Aktie von 1,86 USD leicht hinter den Erwartungen der Analysten (2,42 Mrd. USD; 1,87 USD je Aktie) zurück. Langfristig würden die Aussichten jedoch top bleiben. (Analyse vom 14.09.2018)