NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

275,49 USD +2,05% (01.10.2018, 22:00)



ISIN Adobe Systems-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe Systems-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (02.10.2018/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems an das Allzeithoch geklettert - ChartanalyseAdobe Systems (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) befindet sich in einer langfristigen, also seit vielen Jahren andauernden Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit Oktober 2017 laufe eine besonders steile Rallyphase innerhalb dieser langfristigen Bewegung. Am 14. September 2018 habe der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 277,61 USD erreicht. Anschließend habe er auf die Unterstützung bei 256,60 USD zurückgesetzt. Ein kurzer Rückfall unter den Aufwärtstrend seit Oktober 2017 sei noch intraday wieder wettgemacht worden. Gestern sei Adobe bereits wieder an das Allzeithoch geklettert.Gelinge Adobe ein Ausbruch über 277,61 USD auf Tagesschlusskursbasis, dann ergäbe sich damit ein neues Kaufsignal. Die Aktie könnte dann in Richtung 300 USD ansteigen. Sollte sie allerdings an diesem Hoch scheitern, wäre ein Rücksetzer gen 256,60 USD zu erwarten. Zudem würde dann auch eine kleine Topbildung drohen. (Analyse vom 02.10.2018)Börsenplätze Adobe Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:238,64 EUR +0,30% (02.10.2018, 08:47)