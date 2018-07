NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (17.07.2018/ac/a/n)





Adobe Systems sei ein Vorreiter in Sachen Cloud und Plattform-Economy. Als einer der ersten Software-Konzerne habe der Photoshop-Entwickler seine Programme fit für die Zukunft. Eine Top-Entscheidung, die heute hohes Gewinn- und Kurswachstum mit sich bringe. Potenzial für weitere Gewinnzuwächse würden allerdings aktuell nicht nur die stärkeren Margen des Cloud-Abo-Modells bringen. An dieser Stelle sei v.a. der Kauf von Magento Mitte Mai zu nennen. Mit Magento erhalte Adobe Systems nicht nur eine E-Commerce-Anwendung, sondern erkaufe sich eine potenzielle Zukunft im Einzel- und Großhandel.Das alles seien rosige Aussichten für den wachstumsstarken Vorreiter. Bei Adobe Systems sollten Anleger ganz klar den Bullen weiterreiten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2018)