Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (24.01.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktienanalyse von Analyst Saket Kalia von Barclays:Saket Kalia, Analyst von Barclays, rätin einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Softwareunternehmens Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) und erhöhen das Kursziel von 193 auf 221 USD.Adobe Systems hat die fundamentale Prognose für das Geschäftsjahr 2018 bekräftigt, so der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Die EPS-Prognose wurde aber aufgrund der US-Steuerreform erhöht. Der Rücktritt von Finanzchef Mark Garrett war die größte Überraschung. Kalia war der der Ansicht, dass Garrett von den Anlegern gut aufgenommen wurde. Die Abgänge von Führungspersonen werden in gut geführten Unternehmen nie gerne gesehen, aber angesichts der Amtszeit von Garrett ist dieser Schritte verständlich. Kalia hate seine EPS-Schätzungen nach oben revidiert.Saket Kalia, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die Adobe Systems-Aktie bestätigt und das Kursziel von 193 auf 221 USD angehoben. (Analyse vom 23.01.2018)Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:163,00 EUR +0,15% (24.01.2018, 11:25)