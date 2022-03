Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Adobe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

411,05 EUR -2,17% (23.03.2022, 08:33)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

466,45 USD +2,84% (22.03.2022)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (23.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Adobe Systems habe am Dienstagabend die Q1-Zahlen (bis 4. März) veröffentlicht und erneut die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für einen nachbörslichen Kursgewinn reiche das jedoch nicht aus - vielmehr reagiere die Adobe-Aktie im nachbörslichen Handel mit einem Minus von rund zwei Prozent. Denn die Prognose für das laufende Quartal bleibe erneut hinter den Schätzungen zurück.Adobe habe im ersten Quartal einen Umsatz von 4,26 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 3,37 Dollar erzielt. Damit habe der Software-Konzern sowohl die eigenen Prognosen als auch die Schätzungen der Analysten übertreffen können. Die Wall Street-Experten hätten nur mit Umsätzen von 4,24 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 3,34 Dollar gerechnet.Die Geschäftsführung könne mit diesen Ergebnissen durchaus zufrieden sein. Adobe-CEO Shantanu Narayen habe sich beeindruckt gezeigt, dass das Unternehmen im ersten Quartal erneut einen Rekordumsatz erzielt habe. CFO Dan Durn habe in der Pressemitteilung hinzugefügt, dass die Ergebnisse eine starke Umsetzung und eine enorme Widerstandsfähigkeit unter noch nie dagewesenen Umständen widerspiegeln würden.Beim Ausblick habe Adobe jedoch nicht überzeugen können. Die Geschäftsführung rechne im laufenden Quartal nur mit Umsätzen in Höhe von 4,34 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 3,30 Dollar. Analysten hätten mit Erlösen von 4,40 Milliarden Dollar und Gewinnen je Aktie von 3,35 Dollar gerechnet.Adobe liefere erneut einen schwächer als erwarteten Ausblick und könne damit die jüngste Erholungsbewegung nicht bestätigen."Der Aktionär" empfiehlt die Adobe-Aktie aktuell nicht zum Kauf, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 22.03.2022)