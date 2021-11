NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (11.11.2021/ac/a/n)



Die Adobe-Aktie (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) markierte am 3. September ein Allzeithoch bei 673,88 USD und setzte danach auf 552,14 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dort sei der Wert am 4. Oktober wieder nach oben gedreht. Die anschließende Rally sei steil verlaufen und habe sogar zu einem neuen Rekordhoch bei 677,76 USD geführt. Allerdings sei kein stabiler Ausbruch über das alte Rekordhoch gelungen. Zuletzt habe der Aktienkurs etwas nachgegeben.Bisher könnten diese Abgaben aber als Gewinnmitnahmen und kleine Konsolidierung eingeordnet werden. Diese könnten noch etwas andauern und zu Abgaben in Richtung 630,00 bis 626,71 USD führen. Von diesem Unterstützungsbereich aus könne es zu einem neuen Angriff auf den Widerstandsbereich um 673,88 USD und anschließend zu einer Rally an die obere Begrenzung der sehr langfristigen Aufwärtsbewegung seit Oktober 1990 bei aktuell 749,69 USD kommen. (Analyse vom 11.11.2021)