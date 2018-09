NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (20.09.2018/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Adobe: Aufhübschen nicht nötig - AktienanalyseAdobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) hat die Q3-Zahlen vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bauch wegretuschieren, ein bisschen Bräune ins Gesicht zaubern und aus grauen Wolken blauen Himmel machen? Mit Adobe Photoshop würden Profis das im Handumdrehen erledigen. Nicht aufgehübscht werden müsse hingegen die Bilanz von Adobe. Der durch sein PDF-Format weltbekannte Spezialist für Bildbearbeitungs- und Publishing-Software habe diese Woche Zahlen vorgelegt und dabei die - ohnehin ambitionierten - Erwartungen der Analysten das neunte Mal in Folge übertroffen: Der Umsatz sei um 24 Prozent auf 2,29 Mrd. USD gewachsen, das Ergebnis sei sogar um mehr als ein Drittel gesteigert worden und der Ausblick sei so gut angekommen, dass die Aktie bei 277 USD mal wieder ein neues Allzeithoch habe erklimmen können.Nachdem der Kurs allein in den letzten zwei Jahren um rund 175 Prozent zugelegt habe, werde Adobe nun mit dem 35fachen der für die nächsten zwölf Monate geschätzten Gewinne bewertet. Dennoch habe die Aktie weiter Potenzial, denn die erfolgreiche Umstellung des Lizenzverkaufs auf ein Abo-Modell sorge für stetigere Erträge und schaffe obendrein Vertriebsanlässe für Spezial-Features oder Mehrwertdienste. Überdies ruhe Adobe sich nicht auf den Photoshop-Lorbeeren aus. So sei im Mai die E-Commerce-Plattform Magento übernommen worden. Nun werde an der Wall Street gemunkelt, dass auch die auf Cloud-basiertes Marketing spezialisierte Softwarefirma Marketo auf der Kaufliste des Konzerns stehe. (Ausgabe 37/2018)Börsenplätze Adobe Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:225,97 EUR -0,52% (20.09.2018, 11:44)