Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2018 EUR 507,1 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 20,7 Mio. (bereinigt: EUR 26,2 Mio.). ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2018 rund 3.800 Mitarbeiter und betreibt derzeit 178 Modemärkte, davon 150 in Deutschland, 23 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop unter www.adlermode.com.



Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 55 Jahre. (29.08.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) nach wie vor zu kaufen.Mit der gestern verkündeten Online-Strategie runde Adler Modemärkte aus Sicht des Analysten seinen Markenauftritt ab, nachdem in den vergangenen Monaten bereits umfangreiche Änderungen in der Standort-, Produkt-, Marketing-, Technologie- und Kommunikationsstrategie eingeleitet und umgesetzt worden seien. Hasler bestätige seine Prognosen, die eine deutliche Verbesserung der Ertragslage im Zuge des Wechsels des Logistikdienstleisters und der Schließung defizitärer Filialen vorsehen würden. Aktuell würden die Aktien von Adler Modemärkte nur unwesentlich über ihrem Net-Cash-Bestand. notieren Auch bei Betrachtung klassischer Multiple-Kennziffern wie etwa dem KGV, das auf Basis der 2020er bzw. 2021er Gewinnschätzungen des Analysten bei 8,3x bzw. 4,2x liege, würden sich erhebliche Kurspotenziale ableiten lassen.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt daher seine aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel von EUR 8,60 je Aktie und bekräftigt sein "buy"-Rating für die Aktien der Adler Modemärkte AG. (Analyse vom 29.08.2019)Börsenplätze Adler Modemärkte-Aktie: