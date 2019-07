XETRA-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2018 EUR 507,1 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 20,7 Mio. (bereinigt: EUR 26,2 Mio.). ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2018 rund 3.800 Mitarbeiter und betreibt derzeit 178 Modemärkte, davon 150 in Deutschland, 23 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop unter www.adlermode.com.



Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 55 Jahre. (23.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) nach wie vor zu kaufen.Heute habe Adler Modemärkte erste Eckdaten zum Halbjahresabschluss 2019 vorgelegt. Daraus gehe hervor, dass die operative Ertragslage im Jahresvergleich deutlich habe verbessert werden können. Obwohl die Erlöse aufgrund der planmäßigen Schließung von Filialen mit EUR 236,0 Mio. unter dem Vorjahreswert von EUR 243,1 Mio. gelegen hätten, sei das EBITDA im ersten Halbjahr 2019 auf EUR 25,1 Mio. von EUR 24,1 Mio. (Vorjahreswert adjustiert um die Effekte aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 16; +4,1% YoY) angestiegen. Auch Free Cashflow und Liquidität hätten signifikant über ihren jeweiligen Vorjahreswerten gelegen: Nachdem der Free Cashflow zum Halbjahr auf EUR 20,6, Mio. (Vorjahr: EUR 2,0 Mio.) habe gesteigert werden können, habe sich die Bruttoliquidität auf EUR 54,5 Mio. verbessert (Q1/2019: EUR 25,9 Mio.). Hierbei dürfte Adler Modemärkte nach Einschätzung des Analysten von Rabattaktionen profitiert haben, die einen früheren Abverkauf an Beständen zur Folge gehabt hätten.Die Guidance, wonach für das Jahr 2019e bei Umsätzen von leicht unter EUR 500 Mio. ein EBITDA in einer Bandbreite zwischen EUR 73 und 78 Mio. bzw. - inklusive Restrukturierungsaufwendungen - in einer Spanne zwischen EUR 64 und 69 Mio. erwartet werde, sei bestätigt worden.Das KGV auf Basis der 2020er Gewinnschätzungen des Analysten liege derzeit bei 8,5x, das KBV bei 0,5x. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau werde die Aktie von Adler Modemärkte nach Einschätzung des Analysten nur unwesentlich über ihrer aktuellen Nettoliquidität gehandelt. Zugleich werde sich die Ertragslage nach seinen Schätzungen durch die angekündigte Schließung defizitärer Filialen in diesem und dem kommenden Jahr nachhaltig verbessern, so dass auch die Freien Cashflows deutlich positive Werte annehmen würden. Daraus leite der Analyst für das kommende Jahr die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen ab, nachdem diese für das abgelaufene Geschäftsjahr aufgrund der schwachen Ertragslage gestrichen worden seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Adler Modemärkte-Aktie: