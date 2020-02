Xetra-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

4,00 EUR +3,90% (04.02.2020, 14:52)



Tradegate-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

3,97 EUR +3,12% (04.02.2020, 15:15)



ISIN Adler Modemärkte-Aktie:

DE000A1H8MU2



WKN Adler Modemärkte-Aktie:

A1H8MU



Ticker-Symbol Adler Modemärkte-Aktie:

ADD



Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2018 EUR 507,1 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 20,7 Mio. (bereinigt: EUR 26,2 Mio.). ADLER beschäftigte zum 31. Dezember 2018 rund 3.800 Mitarbeiter und betreibt derzeit 178 Modemärkte, davon 150 in Deutschland, 23 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop unter www.adlermode.com.



Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 55 Jahre. (04.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Analyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD).Heute früh habe Adler Modemärkte Eckdaten für das Geschäftsjahr 2019e vorgelegt. Diese hätten sowohl über den Analystenerwartungen als auch über der Guidance und den Vorjahreswerten gelegen. Nach vorläufigen Zahlen habe die für Adler Modemärkte relevante Steuerungsgröße EBITDA nach Berücksichtigung der Einmalaufwendungen aus der IFRS 16-Anpassung auf EUR 70 Mio. gesteigert werden können, was deutlich über den Analystenprognosen (EUR 66,8 Mio.) und der vom Management in Aussicht gestellten Bandbreite zwischen EUR 64 bis 69 Mio. liege. Besonders bemerkenswert sei diese operative Verbesserung aus Sicht des Analysten, weil sie auf nachhaltige Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen sei, die Adler Modemärkte in den vergangenen beiden Jahren umgesetzt habe.Erlösseitig sei Adler Modemärkte mit einem Konzernnettoumsatz von rund EUR 495 Mio. aufgrund der planmäßigen Schließung defizitärer Standorte und des anhaltend schwachen Branchenumfelds (2019: -2% YoY) wie angekündigt unter dem Vorjahresniveau von EUR 507,1 Mio. geblieben. Like-For-Like ("LFL"), also auf vergleichbarer Fläche, habe Angabe gemäß jedoch erneut eine deutlich bessere Entwicklung als im Branchendurchschnitt erzielt und damit die positive Entwicklung der ersten neun Monate (LFL +1,9%) fortgesetzt werden können. Ebenfalls deutlich über den Vorjahreswerten hätten die freien Cashflows gelegen. Infolge der Ergebnisverbesserung und eines effizienten Working-Capital-Managements hätten die liquiden Mittel zum Bilanzstichtag auf rund EUR 70 Mio. von EUR 54,9 Mio. im Vorjahr gesteigert werden können.Hasler bestätige seien Prognosen, die eine deutliche Verbesserung der Ertragslage im Zuge des Wechsels des Logistikdienstleisters und der Schließung defizitärer Filialen vorsehen würden. Aktuell würden die Aktien von Adler Modemärkte nur unwesentlich über ihrem rückstellungsbereinigten Net-Cash-Bestand notieren. Auch bei Betrachtung klassischer Multiple-Kennziffern wie etwa dem KGV, das auf Basis der 2020er bzw. 2021er Gewinnschätzungen des Analysten bei 5,8x bzw. 4,7x liege, würden sich aus seiner Sicht erhebliche Kurspotenziale ableiten lassen.