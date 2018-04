Börsenplätze Adler Modemärkte-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

4,85 EUR 0,00% (25.04.2018, 14:42)



Tradegate-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

4,86 EUR -0,61% (25.04.2018, 09:34)



ISIN Adler Modemärkte-Aktie:

DE000A1H8MU2



WKN Adler Modemärkte-Aktie:

A1H8MU



Ticker-Symbol Adler Modemärkte-Aktie:

ADD



Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Adler beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und betreibt derzeit über 180 Filialen in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 qm Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 60-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com. (25.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD).Adler Modemärkte werde am 08. Mai seinen Q1-Bericht veröffentlichen. Der Analyst gehe davon aus, dass die aktuellen Rahmenbedingungen zu einem eher verhaltenen Jahresauftakt für das Unternehmen geführt hätten. Seine Annahme stütze sich auf die folgenden Punkte: Der stationäre Modeeinzelhandel habe laut Textilwirtschaft in Q1 2018 einen Umsatzrückgang von 3% zu verzeichnen gehabt. Insbesondere die Witterungsbedingungen durch die mehrtätige extreme Kälte und Glätte dürften dem stationären Einzelhandel deutlich Frequenz genommen haben. So habe z.B. Ludwig Beck in Q1 2018 einen Umsatzrückgang in Höhe von 5,5% verzeichnet. Q1/2018 habe aufgrund des Osterfestes im März (2017: April) über zwei Verkaufstage weniger als der Vorjahreszeitraum verfügt.Adler Modemärkte habe in Q1/2017 ein sehr starkes Quartal verzeichnet, in dem es auf vergleichbarer Fläche ein Umsatzwachstum in Höhe von 1,5% erzielt (insgesamt: +3,2%) und damit die Entwicklung der Textilbranche um 350 Basispunkte outperformt habe. Zusätzlich hätten in jenem Quartal die ersten Maßnahmen zur deutlichen Reduzierung der Personalaufwendungen gegriffen. Vor diesem Hintergrund erwarte der Analyst für Adler Modemärkte in Q1 2018 einen rückläufigen Umsatz und eine Ausweitung des (zu Jahresbeginn traditionell üblichen) Verlusts.Während sich die rückläufigen Umsätze laut TW auch zu Beginn von Q2 fortgesetzt hätten (Kalenderwoche 14: -11%), habe sich die Situation in KW 15 (+12%) und KW 16 (+18%) deutlich aufgehellt. Hierbei sei jedoch zu berücksichtigen, dass letztere jeweils einen Verkaufstag mehr aufwiesen würden. Der Analyst rechne dementsprechend mit einem weiteren herausfordernden Jahr für den stationären Einzelhandel, für das der HDE einen Umsatzanstieg in Höhe von 1,2% prognostiziere.Trotz des signifikanten Kursverfalls seit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 Ende Januar und dem daraus folgenden Abschlag zu seinem Kursziel von 6,30 Euro bestätigt Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, im Vorfeld der Q1-Zahlen seine "halten"-Empfehlung für die Adler Modemärkte-Aktie. (Analyse vom 25.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link