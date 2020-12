Börsenplätze Adler Group-Aktie:



Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (15.12.2020/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova, Aktienanalystin von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF).Am Freitagabend, den 12.12. habe die Adler Group bekannt gegeben, dass sie ihre Beteiligung an Consus von ca. 65% auf ca. 94% erhöhen würden. Das Umtauschverhältnis werde 0,272 neue Adler-Aktien für jede Consus-Aktie betragen, was 46.780.535 Consus-Aktien für 12.724.303 neue Adler-Aktien entspreche. Auf Basis des Schlusskurses vom Freitag würde dies einen Abschlag von etwa 37% auf den NAV bedeuten. Nach dem Vollzug der Transaktion erwarte Adler Group einen EPRA NAV je Aktie von ca. 43 Euro (pro-forma auf Basis Q3/20).Angesichts dieser Entscheidung werde Adler das geplante freiwillige Übernahmeangebot an alle Consus-Aktionäre nicht weiterverfolgen, schließe aber nicht aus, die Beteiligung an Consus auch künftig weiter auszubauen. Lazarova betrachte diese Transaktion positiv, da sie den Zugang zum Bestandsportfolio in deutschen Großstädten sichere. Zudem glaube sie, dass das Unternehmen von operativen und finanziellen Synergien profitieren könnte. Nicht zuletzt habe Adler angekündigt, dass sie zur weiteren Integration von Consus in den Konzern ein Rebranding des Unternehmens unterstützen werde, um eine einheitliche Firmenidentität zu erreichen.Wie bereits in ihren bisherigen Studien erwähnt, ist Mariya Lazarova, Analystin von FMR Research, weiterhin davon überzeugt, dass die Integration von Consus dem Gesamtkonzern zugutekommen wird und bestätigt daher ihre "kaufen"-Empfehlung mit einem Kursziel von 31,00 Euro. Lazarova werde ihr Modell überarbeiten, sobald die Transaktion abgeschlossen sei. (Analyse vom 15.12.2020)Disclosuresa) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.Mögliche Interessenkonflikte bei der "Adler Group S.A.": Keine vorhanden.