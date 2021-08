Offenlegungen



Börsenplätze Addiko Bank-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Addiko Bank-Aktie:

13,85 EUR +2,97% (11.08.2021, 10:33)



Wiener Börse-Aktienkurs Addiko Bank-Aktie:

14,00 EUR +4,09% (11.08.2021, 11:05)



ISIN Addiko Bank-Aktie:

AT000ADDIKO0



WKN Addiko Bank-Aktie:
A2PMK5

A2PMK5



Ticker-Symbol Addiko Bank-Aktie:
ZYE1

ZYE1



Wien Ticker-Symbol Addiko Bank-Aktie:
ADKO

ADKO



Kurzprofil Addiko Bank AG:



Die Addiko Bank AG (ISIN: AT000ADDIKO0, WKN: A2PMK5, Ticker-Symbol: ZYE1, Wien: ADKO) ist eine Bankenholding mit Sitz in Wien. Diese ist hervorgegangen aus der Übernahme und Weiterführung des sogenannten Balkangeschäftes der Hypo Alpe Adria. Hierbei handelt es sich um sechs Tochterbanken, welche in Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Serbien und Slowenien tätig sind. (11.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Addiko Bank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Addiko Bank AG (ISIN: AT000ADDIKO0, WKN: A2PMK5, Ticker-Symbol: ZYE1, Wien: ADKO) unter die Lupe.Addiko habe in Q2 einen Gewinn von EUR 1,1 Mio. erzielt und damit die Analysten-Erwartungen und die des Marktes deutlich verfehlt, was auf die Buchung von Rückstellungen für Rechtsrisiken im Zusammenhang mit CHF-Krediten in Kroatien zurückzuführen sei.Das Nettozinsergebnis habe die Markterwartungen mit einer stabilen Nettozinsmarge von 2,9% im Quartalsvergleich erreicht, obwohl diese im Privatkundengeschäft unverändert geblieben sei, während sie im KMU-, Hypotheken- und Großkundengeschäft gesunken sei. Der Anteil der Verbraucher-/KMU-Kredite sei deutlich auf 69% gegenüber 66% in Q1 gestiegen, was auf eine beschleunigte Tilgung von Nicht-Fokus-Krediten (-8% im Quartalsvergleich gegenüber -4% in Q1), aber auch auf eine Wiederbelebung des Wachstums von Fokus-Krediten auf +3% gegenüber 0% in Q1 (hauptsächlich KMU) zurückzuführen sei.F&CI habe die Erwartungen übertroffen und einen starken Anstieg von 13,6% im Quartalsvergleich verzeichnet, was auch bei den wichtigsten Wettbewerbern im zweiten Quartal zu beobachten gewesen sei. Das sonstige Ergebnis sei durch die Buchung einer Rückstellung für Rechtsrisiken in Höhe von EUR 7,1 Mio. im Zusammenhang mit Rechtsverfahren in Bezug auf einseitige CHF-Zinsänderungen und Währungsklauseln in Kroatien negativ beeinflusst worden. Die Betriebskosten würden sich im Rahmen bewegen.Die Risikovorsorgen seien um 50% im Quartalsvergleich gestiegen (nach einem sehr niedrigen Start in Q1) und hätten die Konsensprognosen erfüllt, seien aber über der RBIe geblieben, wobei die implizite Risikovorsorge auf Nettokredite von ca. 68 Basispunkte in Q2 gegenüber 46 Basispunkte in Q1 (140 Basispunkte in 2020) klar innerhalb der "100 Basispunkte"-Prognose für 2021 gelegen habe. Auf den ersten Blick habe man hohe Freisetzungen im Hypothekensegment beobachtet (mehr als doppelt so hoch wie im Vorquartal), während die Risikokosten im Verbraucherbuch deutlich auf 240 Basispunkte (160 Basispunkte in Q1) angestiegen seien und die Risikokosten bei Großunternehmen und KMU (beide in absoluten Zahlen niedrig) zugenommen hätten.Die CET1-Quote sei infolge des RWA-Wachstums geringfügig um 20 Basispunkte auf 19,8% gesunken. In Bezug auf die bedingte Dividende pro Aktie von EUR 2,03 (ab 2019/2020, von der Hauptversammlung als "bedingt" genehmigt) gebe Addiko die erwartete Ausschüttung nach dem 30. September an.Die Analysten würden die operative Performance als neutral ansehen (gut bei Wachstum und F&CI, schwächer beim Asset-Quality-Mix), während es am Management liege, die Auswirkungen der CHF-Kredite in Kroatien zu quantifizieren und zu erklären. Die Dividende sei noch nicht zu 100% geklärt, da noch einige Gespräche mit den Aufsichtsbehörden ausstehen könnten.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Addiko Bank lautete "halten", so Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: