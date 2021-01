ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (21.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) charttechnisch unter die Lupe."Kursturbo dank verschachteltem Kursmuster?", hätten sie in Bezug auf die Aktie von Activision Blizzard vom 10. Dezember getitelt. Die Auflösung der seinerzeit beschriebenen Korrekturflagge habe den Technologietitel inzwischen auf ein neues Rekordhoch bei 95,87 USD getrieben. Der Spurt über die alten Verlaufshochs vom Oktober 2018 bzw. August 2020 bei 84,68/87,73 USD sorge gleichzeitig für den Ausbruch aus der Schiebezone der letzten vier Jahre. Das Anfang Dezember diskutierte, verschachtelte Kursmuster entfalte also lehrbuchmäßig seine Wirkung. Aus der trendbestätigenden Flaggenkonsolidierung würden sich perspektivisch dreistellige Kursnotierungen rechtfertigen lassen. Die Höhe der beschriebenen Tradingrange lasse langfristig sogar auf Kursavancen bis rund 125 USD hoffen. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Anschlusspotenzials definiere die 161,8%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von August bis November 2020 (97,95 USD) ein wichtiges Etappenziel. Auf der Indikatorenseite würden die hohe relative Stärke sowie das neue MACD-Kaufsignal für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, sei das Hoch vom August 2020 bei 87,73 USD als Absicherung prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:78,86 EUR +0,36% (21.01.2021, 09:18)NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:95,12 USD +2,11% (20.01.2021, 22:00)