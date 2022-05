Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

74,02 EUR +3,21% (02.05.2022, 17:24)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

77,76 USD +2,86% (02.05.2022, 17:13)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (02.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gaming-Unternehmens Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Für 95 Dollar je Aktie wolle Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747) Activision Blizzard übernehmen. Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2) habe bereits kurz vor dieser Nachricht eine kleine Activision-Position aufgebaut. Gekauft hätten damals allerdings Berkshire-Manager. Nun habe der Chef persönlich gewaltig nachgelegt.Auf der Berkshire-Hauptversammlung am Wochenende habe Buffett bekannt gegeben, dass Berkshire Hathaway inzwischen rund 9,5 Prozent an Activision Blizzard halte. Zuvor seien es knapp 2 Prozent gewesen. Buffett habe die Investition in Activision also vervielfacht. Die Position sei derzeit mehr als 5,5 Mrd. Dollar wert."Es ist mein Kauf, nicht der des Managers, der die Aktie vor ein paar Monaten gekauft hatte", habe Buffett auf der Hauptversammlung gesagt. Activision sei durch das Übernahme-Angebot zu einer dieser Aktien geworden, deren Wert nicht davon abhänge, was der Markt mache.Buffett persönlich setze auf ein Gelingen der Übernahme. Diese Nachricht dürfte den Activision-Kurs heute im US-Handel einige Prozent nach oben treiben. DER AKTIONÄR habe den Übernahme-Trade bereits im Januar empfohlen. Anleger sollten aber nur eine Position eingehen, mit der sie auch im Falle eines Scheiterns des Deals leben könnten. Die Übernahme muss unter anderem noch in den USA und der EU genehmigt werden, so Lars Friedrich. (Analyse vom 02.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: