Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (21.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Mit Jeff Kaplan nehme ein weiteres Activision-Blizzard-Urgestein seinen Hut. Über 19 Jahre sei er beim US-Unternehmen angestellt gewesen - zuletzt als Game Director des Moba-Shooters "Overwatch". Insbesondere den Fans des Erfolgstitels sei Kaplan aufgrund seiner hervorragenden Community-Arbeit ein Begriff gewesen.Die genauen Gründe für seinen Abgang seien nicht bekannt. In einem offiziellen Statement danke der ehemalige Game Director aber Activision Blizzard, dem Entwicklerteam und den Spielern. Der Nachfolger Kaplans werde Aaron Keller, ebenfalls ein langjähriges Mitglied des "Overwatch"-Teams.Keller schreibt, dass er gar nicht vortäuschen wolle, in Jeffs Fußstapfen treten zu können, sich aber sehr auf seine neue Position freue. Einige Details zum langerwarteten "Overwatch 2" gebe er ebenfalls noch preis: So sei die Entwicklung auf einem guten Wege und es solle bald weitere Neuigkeiten geben.Für Activision Blizzard stehe mit "Overwatch 2" der nächste Erfolgstitel ins Haus. Darüber hinaus überzeuge auch der Mobile-Titel "Diablo Immortal" - und es sei gelungen, mit "Call of Duty: Warzone" einen weiteren länger andaurernden Multiplayer-Titel am Markt zu etablieren. Anleger sollten dieser Qualität treu bleiben: Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: