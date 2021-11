NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

77,67 USD -2,12% (02.11.2021, 21:00)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (03.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Kurz nach der Veröffentlichung der soliden Q3-Zahlen habe es für die Activision Blizzard-Aktie noch gut ausgesehen. Dann sei jedoch die Horror-Nachricht für die Anleger gefolgt: Sowohl "Diablo 4" als auch "Overwatch 2" würden auf das Jahr 2023 verschoben. Activision Blizzard habe die sehnlichst erwarteten Videospiele verschoben und damit den Aktionären einen Schlag ins Gesicht verpasst. Mit derart drastischen Auswirkungen des Seximus-Skandals auf bereits seit Jahren in Entwicklung befindliche Spiele habe "Der Aktionär" nicht gerechnet.Die Tatsache, dass Activision Blizzard die nach dem Skandal und freiwilligen Abgängen freigewordenen Positionen scheinbar nur schwer besetzen könne, sorge für zusätzliche Verunsicherung. Denn dies seien Schwierigkeiten, die auch längerfristig anhalten könnten und direkte operative Folgen mit sich bringen würden.Der Ruf als guter Arbeitgeber sei dahin und auch die qualitativ hochwertige Spieleentwicklung scheine darunter zu leiden. Damit sei das entscheidende Argument für die Aktie von Activision Blizzard, die Qualitäts-Franchises, unter Beschuss. Aktionäre würden in den sauren Apfel beißen und sollten an dieser Stelle die Reißleine ziehen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2021)Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:57,92 EUR -5,14% (03.11.2021, 14:19)