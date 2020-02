Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (07.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Bei Activision Blizzard laufe es nicht richtig, aber irgendwie doch. Der Umsatz im Gesamtjahr stagniere und auch beim Ausblick bleibe der Konzern konservativ. Dennoch würden die Zahlen des vierten Quartals 2019 überzeugen. Das reiche, um der Aktie einen kleinen nachbörslichen Schub von 2,4 Prozent zu verleihen.Zuerst die gute Nachricht: Der Gaminggigant Activion Blizzard habe sein Geschäftsjahr 2019 mit einem starken letzten Quartal abgeschlossen. Von Oktober bis Dezember hätten knapp zwei Milliarden Dollar umgesetzt werden können - erwartet worden seien gut 1,8 Milliarden Dollar. Der Gewinn pro Aktie habe bei 0,68 Dollar statt den erwarteten 0,29 Dollar gelegen.Nun zu der schlechten Nachricht: Im Gesamtjahr habe Activision Blizzard einen Umsatz von 6,49 Milliarden Dollar erzielt, verglichen mit 7,50 Milliarden Dollar für 2018. Davon seien 4,93 Milliarden Dollar aus den digitalen Vertriebskanälen gekommen. Der Gewinn pro Aktie liege für das vollständige Geschäftsjahr 2019 bei 1,95 Dollar (von 2,40 Dollar in 2018).Die Jahres-Umsatzrendite habe 25 Prozent betragen und der Cashflow habe am 31. Dezember 2019 endenden Fiskaljahr bei 1,83 Milliarden Dollar (1,79 Milliarden Dollar Ende 2018) gelegen. Als Grund für das starke Q4 werde der Anstieg der aktiven Spieler bei mehreren Franchises genannt.Außerdem seien beim Shooter "Call of Duty" auf allen Plattformen (PC, Konsole und Mobile) steigende Umsätze - sowohl physisch als auch digitale ingame - erreicht worden. Auch das kostenpflichtige Online-Rollenspiel "World of Warcraft" habe im letzten Jahresviertel durch den Start der "Classic"-Version erneut zugelegt.Activision Blizzard gebe für das laufende Geschäftsjahr eine konservative Prognose: Der erwartete Umsatz von 6,45 Milliarden Dollar bewege sich auf dem Niveau von 2019.Dabei habe der Konzern mit der jüngst angekündigten Partnerschaft mit Googles YouTube, der wachsenden mobilen beziehungsweise online spielenden Community und einem für Ende 2020 angekündigten neuen "Call of Duty"-Hauptteil einige Überraschungspakete in der Hinterhand."Der Aktionär" hat die Activision Blizzard-Aktie auf der Empfehlungsliste. Anleger lassen hier die Gewinne laufen, so Thobias Quaß. (Analyse vom 07.02.2020)