Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (15.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Vor einer Woche habe Activision Blizzard mit dem Bann eines E-Sport-Profis einen regelrechten Shitstorm samt Boykottaufrufen ausgelöst. Das habe der Aktie ordentlich zugesetzt. Auch wenn Blizzard mittlerweile zurückgerudert sei - der Boykott habe finanzielle Auswirkungen.Activision Blizzard habe den professionellen Gamer NG "Blitzchung" Wai Chung für ein Jahr aus der E-Sports-Liga ausgeschlossen und seine kompletten Preisgelder gestrichen, nachdem dieser mit Gasmaske und Schutzbrille in einem Livestream "Befreit Hongkong - Es ist Zeit für eine Revolution" gerufen habe.Diese Sanktion für eine politische Meinungsäußerung sei zwar durch das Regelwerk der Hearthstone-Liga gedeckt, doch in Sozialen Medien habe das Vorgehen für Aufruhr gesorgt. Der allgemeine Vorwurf: Blizzard sei der lukrative chinesische Markt wichtiger als die Ausübung demokratischer Grundrechte. Auf sozialen Medien sei zum Boykott des Gaming-Konzerns aufgerufen worden.In einem offenen Brief sei Blizzard-Präsident J. Allen Brack zwar zurückgerudert und habe die Sperre auf sechs Monate gesenkt und dem Profi seine bisher erspielten Preisgelder gelassen. "Unsere Beziehung mit China hat keinen Einfluss auf die Entscheidung. Hätte er eine entgegengesetzte Meinung auf die gleiche spalterische und überlegte Art und Weise geäußert, hätten wir genauso reagiert", schreibe Brack. Er gebe jedoch zu, dass man zu schnell und überzogen reagiert habe.Die Aktie von Activision Blizzard habe sich vom Skandal wieder etwas erholt. Auf langfristige Sicht dürften sich auch die finanziellen Folgen durch den Boykott auflösen.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" meint: dabeibleiben! (Analyse vom 15.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link