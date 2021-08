Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim Gaming-Konzern Activision Blizzard gebe es zurzeit mehrere Baustellen. So kämpfe das Unternehmen aktuell noch immer mit den Auswirkungen des Sexismus-Skandals. Des Weiteren hätten Wachstumssorgen für Gewinnmitnahmen bei der Aktie gesorgt. Die Analysten von Morgan Stanley sähen jedoch großes Potenzial.Activision Blizzard verfüge über eine starke Spiele-Pipeline sowie über eine aktive Spielerbasis. Wenn es nach Morgan Stanley gehe, habe die Aktie deshalb ein Gewinnpotenzial von mehr als 40 Prozent. Da die Aktie in diesem Jahr um 13 Prozent gefallen sei, stufe Morgan Stanley das Unternehmen als "aggressiven Kauf" ein.Der Videospielhersteller sei die neueste Aktie in Morgan Stanleys Liste der Top-Tech-Picks. "Wir gehen davon aus, dass die Nutzer, das Wachstum und die Rentabilität das langfristige Wachstum antreiben werden", habe Analyst Brian Nowak am Mittwoch in einer Mitteilung an die Kunden geschrieben. "Wir prognostizieren, dass digitale Spielinhalte ein extremes Umsatzwachstum antreiben werden."Nowak habe auch auf das diversifizierte Spieleportfolio des Unternehmens hingewiesen, von dem er glaube, dass es in der Zukunft zu Gewinnsteigerung und einem Anstieg der Gewinnspanne führen werde. Er habe hinzugefügt, dass die Aktie zu ihrem niedrigsten Kurs-Gewinn-Verhältnis seit zwei Jahren gehandelt werde.Morgan Stanley stufe die Aktie mit "overweight" und einem Kursziel von 120 Dollar ein, was 47 Prozent über dem aktuellen Kurs liege. Auch "Der Aktionär" hebe bei Activision Blizzard unverändert den Daumen, insbesondere aufgrund der guten Aussichten und sinkenden Bewertungen.Das Kursziel des "Aktionär" liegt jedoch etwas niedriger bei 88 Euro, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Activision Blizzard-Aktie. (Analyse vom 27.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link