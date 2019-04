Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

41,76 EUR +2,73% (01.04.2019, 16:09)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

46,815 USD +2,82% (01.04.2019, 15:55)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (01.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Die Rallye im NASDAQ sei an Activision Blizzard vorbeigegangen. Seit dem Jahreswechsel habe die Gaming-Aktie sogar rund 2% verloren. Die Analysten stünden der Performance der großen Spiele-Franchises gemischt gegenüber. "Der Aktionär" bleibe aber überzeugt, dass sich der Mobile-Fokus auch für die Aktionäre auszahle.Mit den Zahlen zum vierten Quartal habe Activision Blizzard einen Restrukturierungsplan für 2019 präsentiert. Es solle mehr in die großen Spieleserien wie "Call of Duty", "Candy Crush" "Diablo", "Overwatch" und "Warcraft" investiert werden. Geplant seien mehr Releases, In-Game Content sowie eine Expansion auf das Smartphone und andere geographische Märkte. Der Konzern wolle dabei insbesondere in neue Entwickler investieren."Der Aktionär" sehe ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bei der Activision Blizzard-Aktie. Die Bewertung des Titels mit einem KGV von 19 für die nächsten zwölf Monate sei zuletzt Ende 2016 derart niedrig gewesen. Anleger sollten den Stopp bei 35 Euro im Auge behalten und vorerst dabei bleiben, denn die positiven Auswirkungen der Restrukturierung könnten sich bereits 2019 zeigen. Charttechnisch dürfte ein Durchbrechen der 90-Tage-Linie bei 46,20 USD erste Impulse bringen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2019)Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:41,73 EUR +3,34% (01.04.2019, 15:43)