Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (03.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Die Aktien der Gaming-Konzerne Activision Blizzard, Electronic Arts oder Take-Two würden am Dienstag klar zu den Verlierern am US-Markt gehören. Der Grund für die Kursverluste sei u.a. ein Zeitungsbericht aus China gewesen, doch auch Take-Two Interactive trage zur Schwäche bei.Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, welche unter dem Einfluss der Kommunistischen Partei Chinas stehe, habe einen Artikel veröffentlicht, in dem zur Regulierung des chinesischen Online-Gaming-Sektors aufgerufen werde. Unter anderem seien Spiele als "geistiges Opium" und "elektronische Drogen" bezeichnet worden.Mittlerweile sei der im Economic Information Daily erschienene Artikel zwar gelöscht wprden, doch der Schaden bleibe. Chinesische Gaming-Aktien wie Tencent, NetEase oder Huya hätten teils zweistellig verloren.Eine möglicherweise schärfere Regulierung des chinesischen Gaming-Sektors könnte aber auch Auswirkungen auf westliche Spiele-Entwickler haben. Insbesondere im wachsenden Mobile-Bereich würden die Konzerne versuchen, aktuell auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen. Kein Wunder, denn in China würden rund 25% aller Smartphone-Game-Umsätze erzielt und im abgelaufenen Jahr sei der Markt dort um 31% gewachsen.Aktuell würden die großen US-Gaming-Aktien eine laufende Empfehlung des "Aktionärs" bleiben, denn die langfristigen Aussichten bei Activision Blizzard, Electronic Arts und Take-Two Interactive würden gut bleiben. Neueinsteiger sollten aber im aktuellen Umfeld vom Gaming-Sektor Abstand nehmen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link