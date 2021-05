Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Nikola (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) legten am Freitag um mehr als 13 Prozent auf USD 11,50 zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) habe mit seinem Umsatz im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten verfehlt. Restaurants und Stadien seien wegen der Pandemie geschlossen gewesen, was das Geschäftsgebaren des Fleischersatzproduzenten belastet habe. Die Aktien hätten um sieben Prozent an Wert eingebüßt.Die Achterbahnfahrt bei den Papieren der Corona-Impfstoffhersteller sei vor dem Wochenende weitergegangen. Am Freitag hätten diese von der Haltung der deutschen Bundesregierung gegen eine Patentfreigabe für COVID-19-Impfstoffe profitiert. Die in New York gelisteten Hinterlegungsscheine der deutschen Hersteller BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) und CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) hätten sich um knapp neuneinhalb beziehungsweise fast sieben Prozent erholt. Die zuletzt ebenfalls schwächelnden Aktien des US-Konkurrenten Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) hätten immerhin 1,7 Prozent gewonnen. Die US-Regierung habe im Kampf zur weltweiten Eindämmung der Pandemie jüngst für die Aussetzung von Patenten für die Corona-Impfstoffe plädiert, worunter die Papiere der Vakzin-Produzenten teils kräftig gelitten hätten. BioNTech werde zudem heute Quartalszahlen veröffentlichen. (10.05.2021/ac/a/m)