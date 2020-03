Boston (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ausverkauf im Februar und März könnten Investoren Aktien im Wert von 500 Milliarden US-Dollar nachkaufen, schätzt heute Marija Veitmane, Multi Asset Class Research Senior Strategist bei State Street Global Markets.Das erste Quartal 2020 sei eines der schlechtesten Quartale für die globalen Aktienmärkte in der 150-jährigen Geschichte des S&P 500 gewesen. Es sei zwar noch zu früh, um zu sagen, ob die unerbittlichen Anstrengungen der Zentralbanken und Regierungen zur Unterstützung der Weltwirtschaft ausreichen würden, um die wirtschaftliche Rezession abzufedern und die Aktienmärkte zu stützen, aber die Unterperformance der Aktienmärkte halte selten lange an. Auf die Quartale mit negativen Renditen würden tendenziell positive folgen; und je stärker der Ausverkauf, desto stärker die Erholung im nächsten Quartal.Eine mögliche Erklärung für den Wiederanstieg der Performance sei die Portfolioanpassung, bei der die Anlageverwalter unterdurchschnittliche Aktien kaufen würden, um die Zielallokation aufrechtzuerhalten. Betrachte man den Umfang des Ausverkaufs und die verwalteten Vermögenswerte der ausgewogenen Fonds, so könnten Aktien im Wert von 500 Milliarden US-Dollar zum Ausgleich der Portfolios nachgekauft werden. (30.03.2020/ac/a/m)