Die Pandemie habe Fragen rund um Gleichheit, Gesundheit und Wohlbefinden in den Vordergrund gerückt. Für 2021 erwarte My-LinhNgo eine laufende Anpassung, wobei Arbeitgeber mit neuen, flexiblen Arbeitsmodellen experimentieren und größere Anstrengungen unternehmen würden, um ihre Mitarbeiter zu motivieren und zu unterstützen. Die Anstrengungen, auf strategischere Weise gegen soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit vorzugehen, müssten nach Ansicht von My-LinhNgo ebenfalls verstärkt werden, wobei Menschenrechtsfragen ins Rampenlicht rücken würden.



5. Ökologie: Klima und mehr



My-LinhNgo erwarte, dass sich 2021 mehr Organisationen Ziele für die Erreichung von Klimaneutralität setzen würden, da sie sich zum Pariser Klimaschutzabkommen bekennen würden. Wegen der Pandemie sei die für 2020 geplante 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen auf November 2021 verschoben worden. Regierungen auf der ganzen Welt stünden dabei weiter auf dem Prüfstand und angesichtsihrer oft wenig ehrgeizigen Klimaschutzziele in der Kritik. Mit der Aussicht auf eine klimafreundlichere US-Administration unter Präsident Biden herrsche neue Zuversicht, dass die größte Volkswirtschaft der Welt wieder dem Pariser Abkommen beitreten und ihre Klimaschutzanstrengungen verstärken werde. Außerdem erwarte My-LinhNgo, dass Umweltaspekte breiter undüber die Bereiche Energie, Transport und Verkehr hinausgehend betont würden, was auch Flächennutzungsänderungen einbeziehe - im Kontext des Klimawandels wie auch unter Berücksichtigung des durch die Covid-19-Krise in den Fokus gestellten Umgangs der Menschheit mit der Natur. My-LinhNgo gehe davon aus, dass es infolge dieser Erweiterung größere Anstrengungen rund um Natur und Artenvielfalt und das mit dem Thema nachhaltig produzierter Rohstoffe verbundene Konzept naturnaher Lösungen geben werde.



Weitere Umweltschutz-Konzepte, die vor dem Hintergrund der Corona-Krise in 2021 beachtet werden sollten, seien Kreislaufwirtschaft und effiziente Ressourcennutzung. Die Pandemie habe zu einem erheblichen Verbrauchsrückgang geführt und gezeigt, dass es möglich sei, weniger zu konsumieren und dennoch zufrieden zu sein, und damit den Stellenwert von Natur und immateriellen Dingen erhöhe.



6. ESG Fixed Income werde zumMainstream



ESG-Anlagegrundsätze würden allmählich auch in Anlageklassen außerhalb von Aktien einziehen. Dabei dürfte 2021 nach Überzeugung von My-LinhNgo das Jahr werden, in dem der Rentenmarkt zunehmend in den Mittelpunkt rücke. Anleger hätten ihre aktive Einflussnahme 2020 von Unternehmensanleihe-Emittenten auf Staaten und Kommunen ausgeweitet, und man dürfe eine Fortsetzung dieser Entwicklung erwarten. Nachhaltige Finanzanlagen in Form ESG-zertifizierter Anleihen sollten weiter kräftig zunehmen, denn Innovationen würden dazu beitragen, Emittenten und Anleger bei ihren Nachhaltigkeitszielen auf eine Linie zu bringen. Während erlösorientierte Emissionen (zum Beispiel ökologischer, sozialer und auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Anleihen) auch weiterhin eine Rolle spielen würden, sage My-LinhNgo voraus, dass neu aufkommende, an Nachhaltigkeit gekoppelte Anleihen das Chancenspektrum erweitern würden, indem sie einem breiteren Emittentenkreis die Teilnahme an diesem Markt ermöglichen würden.



Die Pandemie habe dem Markt für Social Bondseinen Auftrieb gegeben, und dies dürfte sich 2021 parallel zu Anstrengungen im Bereich Gesundheit und Sozialfürsorge fortsetzen. In diesem Jahr werde wahrscheinlich auch intensiver darüber diskutiert werden, was man tun könne, um eine "Übergangsfinanzierung" zu fördern, also Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß finanziell zu unterstützen, durch langfristige Veränderungen "grüner" zu werden. Zur Diversifizierung werde voraussichtlich auch eine stärkere Beteiligung von Emittenten aus Schwellenländern und - unter Bonitätsgesichtspunkten - von Unternehmen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade beitragen.



7. Über ESG hinaus: Impact Investing werde reale Ergebnisse liefern



Jetzt sei die Zeit gekommen, um über "business as usual" hinaus Maßnahmen zu identifizieren, die zu realen Ergebnissen führen würden. My-LinhNgo erwarte eine zunehmende Beliebtheit von Anlagestrategien, mit denen positive Wirkungen erzielt werden sollten.



8. Risiken und Chancen



Bei den wirtschaftlichen Argumenten für ESG-Geldanlagen stehe die Steuerung von Verlustrisiken klar im Vordergrund. Da aber nachhaltige, themen-und impact-orientierte Geldanlagen immer breiteren Diskussionsraum einnehmen würden, damit Anleger ihren Beitrag zu realen Ergebnissen nachweisen könnten, sollten sich bedeutende Anlagechancen in zahlreichen Sektoren ergeben. Auch wenn die Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Jahres 2021 anhalte, würden alle Faktoren darauf hindeuten, dass ESG-Geldanlagen weiter an Bedeutung gewinnen würden. Die Pandemie habe die Behauptung, dass "es zu schwer sei", weitgehend entkräftet, denn die Welt habe bewiesen, wie rasch und in welchem Ausmaß im Angesicht einer existenziellen Bedrohung Veränderungen möglich seien. Die Herausforderung bestehe nach Meinung von My-LinhNgo jetzt darin sicherzustellen, dass wir über die richtigen Daten, Instrumente und Rahmenkonzepte verfügen würden, um wirkungsvolle Maßnahmen umzusetzen. Das Jahr 2021 sollte - und müsse - uns auf eine Reise schicken, um die Gesellschaft auf grüne und gerechte Weise umzubauen. (09.02.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Das beispiellose Jahr 2020 liegt hinter uns, doch mancheAspekte des Unnormalen dürften uns auch zukünftig erhalten bleiben, so My-LinhNgo, Head of ESG Investment bei BlueBay AM, in ihrem aktuellen Marktkommentar zu den bedeutendsten ESG-Trends in 2021.Die weltweite Coronavirus-Pandemie hat Gesellschaft und Wirtschaft grundlegend verändert, und zwar sowohl in Krisenzeiten als auch auf dem Weg zurück zu einem Leben, das nicht von dem Virus beherrscht wird. In puncto ESG-Investments hat die Pandemie viele bereits bestehende Trends beschleunigt und dabei das Bewusstsein für Geldanlagen nach ESG-Kriterien und die Mittelzuflüsse in solche Anlagen in bisher nicht gekanntem Ausmaß erhöht.Mit Blick auf 2021 sei Covid-19 nach wie vor der beherrschende Faktor, der die Nachrichten, die Märkte und unsere Lebensweisen beeinflusse. Das gelte auch beim Thema ESG-Geldanlage. Aber darüber hinaus gebe esnoch viele weitere relevante Faktoren, die abseits der Schlagzeilen wirken würden. Hier seien acht Themen und Trends von denen My-LinhNgo denke, dass Anlegersie im neuen Jahr im Auge behalten sollten:1. Die Politik binde ESG-Kriterien in Regulierung einWeltweit würden Regierungen, Notenbanken und Aufsichtsbehörden weitere Maßnahmen ergreifen, um ESG-Faktoren in Gesetze einzubinden. My-LinhNgo erwarte, dass ein Schwerpunktdarauf liegen werde, das Finanzsystem "grüner zu machen" und Konjunkturpakete zu schnüren, die eine umweltverträgliche konjunkturelle Erholung als zentrales Merkmal enthalten würden. In Europa, das Vorreiter auf diesem Gebiet sei, sollten in diesem Jahr erste entsprechende Gesetzesbestimmungen in Kraft treten. Doch auch weitere Regionen hätten bereits angedeutet, dass sie bei der Ausarbeitung von Taxonomien und Standards sehr wahrscheinlich einen ähnlichen Weg beschreiten würden. Das sei zu begrüßen. Nach Überzeugung von My-LinhNgo würden Maßnahmen aber dann ihre größte Wirkung entfalten, wenn sie - soweit möglich - weltweit vereinheitlicht und standardisiert würden, um zu gewährleisten, dass Märkte effizient funktionieren würden.2. Die Bedeutung von Daten und Offenlegung nehme zu3. "Stewardship"gewinne an RelevanzDas "G" in ESG, das für "Governance" (Unternehmensführung) stehe, sei schon immer bedeutsam gewesen. My-LinhNgo gehe aber davon aus, dass dabei "Stewardship"-Faktorenstärker betont würden (stewardship: verantwortungsvoller Umgang mit Kapital), die Anleger dazu verpflichten würden, zu einer gerechteren und nachhaltigeren Zukunft beizutragen. Konkret erwarte My-LinhNgo die Entwicklung von "systematischer Stewardship". Gemeint sei damit die Zunahme systematischer ESG-Risiken und die Notwendigkeit, gemeinsam zu handeln, um diese Risiken in den Griff zu bekommen.4. Soziale Aspekte stünden weiterhin im Fokus