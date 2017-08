NASDAQ-Aktienkurs Achillion Pharmaceuticals-Aktie:

4,44 USD -7,69% (10.08.2017, 15:55)



ISIN Achillion Pharmaceuticals-Aktie:

US00448Q2012



WKN Achillion Pharmaceuticals-Aktie:

A0LCU8



Ticker-Symbol Achillion Pharmaceuticals-Aktie Deutschland:

ADA



NASDAQ-Ticker-Symbol Achillion Pharmaceuticals-Aktie:

ACHN



Kurzprofil Achillion Pharmaceuticals Inc.:



Achillion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US00448Q2012, WKN: A0LCU8, Ticker-Symbol: ADA, NASDAQ-Ticker-Symbol: ACHN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, welches auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien gegen Infektionserkrankungen spezialisiert ist. Behandlungsmöglichkeiten gegen eine chronische Hepatitis C-Infektion und die Entwicklung von Antibiotika zur Behandlung resistenter Bakterien stehen dabei im Mittelpunkt. Der Unternehmenssitz befindet sich in New Haven, Connecticut, USA.







New York (www.aktiencheck.de) - Achillion Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Jason Kolbert von Maxim Group:Jason Kolbert, Aktienanalyst von Maxim Group, spricht laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des Biotechkonzerns Achillion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US00448Q2012, WKN: A0LCU8, Ticker-Symbol: ADA, NASDAQ-Ticker-Symbol: ACHN) aus.Die Analysten von Maxim Group berücksichtigen im Bewertungsmodell von Achillion Pharmaceuticals nun Beiträge in der Indikation paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH), nachdem das Unternehmen Nachrichten für das Factor D-Programm bekannt gegeben habe.Analyst Jason Kolbert erhöht wegen des möglichen Potenzials durch diese Indikation das Kursziel von 5,00 auf 7,00 USD.In ihrer Achillion Pharmaceuticals-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Maxim Group ihr "buy"-Rating.Frankfurt-Aktienkurs Achillion Pharmaceuticals-Aktie:4,02 EUR -5,61% (10.08.2017, 14:49)Tradegate-Aktienkurs Achillion Pharmaceuticals-Aktie:3,80 EUR -7,23% (10.08.2017, 15:45)