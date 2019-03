Der Aktienkurs von Lululemon Athletica (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L) habe sich um 14% erhöht. Sowohl die Ergebnisse für das vierte Quartal als auch der Ausblick auf das laufende Vierteljahr des Herstellers von Sportbekleidung hätten über den Markterwartungen gelegen.



Nach Zahlen über den Erwartungen sei es auch mit der Aktie des Management-Consulting-Unternehmens Accenture (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol: CSA) um 5,2 Prozent nach oben gegangen.



PVH (ISIN: US6936561009, WKN: A1JHA5, Ticker-Symbol: PVH) habe ebenfalls mit ihren Quartalszahlen überzeugen können und das vor allem dank einer erhöhten Nachfrage nach Kleidung und Accessoires der Marke Tommy Hilfiger. Der Umsatz von Calvin Klein, der zweitgrößten Marke von PVH, sei in Q4 sogar rückläufig gewesen. Die Aktien hätten sich um knapp 15 Prozent verteuert. (29.03.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern gab es verhältnismäßig wenig Neuigkeiten auf Seiten der Einzeltitel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In den USA habe ein Übernahmegebot für den Wifi-Spezialisten Quantenna Communications (ISIN: US74766D1000, WKN: A2DFV2, Ticker-Symbol: 419) für ein wenig Bewegung gesorgt. Der US-Halbleiterhersteller ON Semiconductor (ISIN: US6821891057, WKN: 930124, Ticker-Symbol: XS4) biete USD 1 Mrd. in bar. Quantenna seien um 17,7 Prozent nach oben geklettert. Gleichzeitig hätten die Papiere von ON Semiconductor rund 1,4 Prozent verloren.