Kurzprofil Accenture PLC:



Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol Deutschland: CSA, NYSE-Symbol: ACN) ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das ein breites Portfolio von Dienstleistungen sowie digitale Expertise in den Bereichen Strategy & Consulting, Interactive, Technology und Operations anbietet. Accenture setzt die umfassende Erfahrung und die spezialisierten Fähigkeiten in mehr als 40 Branchen ein - gestützt auf das weltweit größte Netzwerk aus Centern für Advanced Technology und Intelligent Operations - und treibt kontinuierlich Innovationen voran, um die Leistungsfähigkeit der Kunden zu stärken und für ihr Geschäft nachhaltig Mehrwert zu schaffen. (09.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Accenture-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Consulting-Unternehmens Accenture PLC (ISIN: IE00B4BNMY34, WKN: A0YAQA, Ticker-Symbol Deutschland: CSA, NYSE-Symbol: ACN) unter die Lupe.Wenn eine Aktie einen Lauf habe, dann sei es definitiv Accenture. Das Papier habe erst am Mittwoch ein neues Allzeithoch markiert und komme seit Jahresanfang auf ein Kursplus von rund 20%. Grund: Der Marktführer in der Technologieberatung glänze von Quartal zu Quartal mit seiner operativen Geschäftsentwicklung - so wie im vergangenen dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Auch diesmal sei sich der Konzern treu geblieben und habe sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Expertenschätzungen geschlagen.Neben seinem starken organischen Wachstum, überzeuge der Berater auch mit seinen anorganischen Zuwächsen. Accenture sei ein wahrer Übernahme-Weltmeister und habe in den vergangenen Jahren mindestens 65 Ünermahmen getätigt. Im Schnitt übernehme Accenture damit alle anderthalb Wochen eine andere Firma. Gestern sei eine weitere Akquisition von Accenture bekannt geworden. Das Unternehmen have sich Nell'Armonia, ein französiches IT-Beratungsunternehmen, das im Bereich Enterprise Performance Management (EPM) spezialisiert sei, einverleibe.Accenture bleibe sowohl charttechnisch als auch fundamental aussichtsreich. Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2021)