Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die am Montag veröffentlichten Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes für Deutschland, einige andere Eurostaaten und die gesamte Eurozone stabilisierten sich zwischens 30 und 34,5 Punkten und sind damit noch weit entfernt von der Expansionsschwelle von 50 Punkten so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Ebenfalls hätten die Auftragseingänge für die US-Industrie im März um 10,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat nachgegeben. Auch für Deutschland würden rückläufige Auftragseingänge um 10 Prozent und ein Einbruch der Industrieproduktion um 7,4 Prozent erwartet. Im Laufe der Woche würden in den USA und Europa einige Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindices veröffentlicht, die allesamt noch schlechter ausfallen dürften als die der Industrie. Der Hintergrund sei, dass viele Industrieunternehmen im Zuge der gerade anlaufenden wirtschaftlichen Wiederbelebung deutlich schneller die Vorkrisen-Auftrags- und Umsatzniveaus erreichen könnten als manche Dienstleister. Die noch länger geltenden Abstandsregelungen könnten in der Produktion leichter umgesetzt werden als bei direktem Kundenkontakt und die krisenbedingt ausgefallenen Industrie-Aufträge würden oftmals nachgeholt.



Im Fokus dieser Woche stünden auch die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Es werde mit einem historischen Anstieg der Arbeitslosenquote von 4,4 Prozent im März auf 16 Prozent im April gerechnet. An den Aktienmärkten könnte sich der Konsolidierungsmodus daher vorerst fortsetzen. (05.05.2020/ac/a/m)





